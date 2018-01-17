Майора, осужденного после несчастного случая с военнослужащим в Костанае, оправдали

Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК признала невиновным и оправдала заместителя командира Воинской части 6697 Национальной гвардии, майора Есболата Толегенова, осужденного военным судом Костанайского гарнизона по ст.453 ч.2 УК РК, передает Zakon.kz.

Напомним, Толегенова обвинили в том, что, будучи заместителем командира Воинской части 6697, он дал команду входящему в состав рабочей команды военнослужащему по контракту старшему специалисту (водителю) автомобильного взвода батальона оперативного назначения воинской части 6697 сержанту Карпенко, не имеющему специальной подготовки, сделать ремонтные работы на крыше навеса под воздушной линией электропередач. В ходе проведения ремонтных работ произошло соприкосновение Карпенко с проводами под напряжением, и его ударило током. Мужчину госпитализировали с электротравмой.

Приговором военного суда Костанайского гарнизона Толегенов был признан виновным в халатном отношении к службе и приговорен к двум годам условно.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК, рассматривая апелляционную жалобу осужденного, пришла к выводу о невиновности Толегенова.

"Допрошенный в судебном заседании потерпевший Карпенко Н.Н., пояснил, что не согласен с принятым судом решением. 1 августа 2017 г. он заступил на дежурство в качестве дежурного по автопарку и по этой причине в этот день ни в какие рабочие группы не привлекался. Незадолго до этого он замечал, что профлист на крыше навеса слабо закреплен и поднимается от ветра. Утром 01.08.2017 года, проходя мимо летней стоянки, заметил, что профлист до сих пор не закреплен и решил закрепить его. Поскольку в парке из командиров (начальников) никого не было, он решил самостоятельно залезть на крышу навеса и закрепить профлист, чтобы его от ветра не сорвало и никто от этого не пострадал. В таких работах у него имелся опыт, поэтому чья-либо помощь или подсказка ему не были нужны. Когда он закрепил профлист, он поднял руки вверх и его поразило электрическим током. Во время допросов сотрудниками инспекции труда и ВСУ он не мог точно ответить на их вопросы, потому что не помнил всех деталей. Спустя некоторое время он вспомнил многие детали произошедшего и в ходе судебного следствия он дал показания и пояснил, что ему приказ забираться на крышу навеса и крепить профлист никто не отдавал, замечаний о необходимости его закрепить ни от майора Толегенова Е. ни от других лиц не слышал. Он выполнил эти работы по своей инициативе, а несчастный случай произошел по его неосторожности. В связи с чем претензий к майору Толегенову Е.Е. и другим должностным лицам воинской части не имеет, виновным в несчастном случае считает себя. Просил оправдать Толегенова Е.Е.", - сказано в постановлении судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК.

Выслушав доводы осужденного, пострадавшего, свидетелей и других участников процесса, коллегия пришла к выводу, что произошедшее - несчастный случай, а не преступление.

Апелляционная коллегия Военного суда Суд приговорила Толегенова Есболата по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.453 УК РК, признать невиновным и оправдать за отсутствием события преступления. Мера пресечения в отношении Толегенова в виде «наблюдения командования воинской части» отменена.

За оправданным признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.