Извлечь уроки из шахтерской забастовки призвал депутат

Уроки из выступления шахтеров должны нас настроить на работу над ошибками, оперативно и своевременно реагировать на замечания и предложения граждан и качественно решать возникающие проблемы, - Т. Сыздыков.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Тургун Сыздыков заявил о том, что требуется разобраться с предоставляемой статистикой от госорганов, которая не всегда совпадает с реалиями, в свете ситуации с зарплатами карагандских шахтеров, озвученных министром труда и социальной защиты населения РК Тамарой Дуйсеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

«Глава государства в своем Послании народу Казахстана высоко оценил роль гражданского мира, согласия, как главной ценности для успешной, созидательной деятельности внутри страны. В этом контексте крайне важно серьезно проанализировать и извлечь полезные уроки из резонансного события недавнего прошлого - забастовки шахтеров «Арселор Миттал Темиртау», - сказал он, озвучивая депутатский запрос к премьер-министру и Генпрокурору РК.

Как отметил мажилисмен, протест шахтеров и поддержавших их металлургов был локализован и снят благодаря ряду факторов.

«Во-первых, это высокий авторитет президента страны особенно среди этой категории рабочего класса, его внимание к разрешению конфликта, постоянный контроль за ходом переговоров. Во-вторых, личный контакт и переговоры премьер-министра с собственниками компании. В-третьих, работа руководства Парламента, политических партий через своих представителей на местах со сторонами конфликта, с целью направить переговорный процесс в русло конструктивного диалога, не допустить радикализации протеста», - указал парламентарий.

«В-четвертых, активного участия в организации переговорного процесса профсоюзов. В-пятых, ответственность организаторов забастовки за ход и последствия протеста недопущения противоправных действий, ориентация на цивилизованное решение проблемы. Справедливая борьба шахтеров за свои права завершилась нахождением консенсуса между сторонами», - добавил Т. Сыздыков.

По его словам, позитивный итог диалога, добрая воля в ходе переговоров является основанием для недопущения судебных процессов над организаторами, расправ и гонений под разными предлогами за участниками забастовки.

«Мы считаем, что мир и стабильность - это результат встречного движения рабочих и работодателей по своевременному решению имеющихся и возникающих проблем. Следует напомнить собственникам шахт, других предприятий, что производительный труд возможен только в том случае, если хозяева смогут сделать рабочих своими союзниками, создать условия для безопасной работы, определить достойную зарплату и социальные гарантии и тем самым, будут прививать уважение к своей профессии и предприятию», - уточнил депутаты.

Также он пояснил, что нейтрализация конфликта при всей позитивности этой работы - «это все-таки, надо признать, работа со следствием».

«Устранение причин таких трудовых конфликтов требует серьезного разговора. Не все министерства и ведомства перестроили свой стиль деятельности для качественной реализации неоднократно озвученной Главой государства тезиса - государство будет и далее гарантировать соблюдение интересов простых граждан. Уместно напомнить еще об одной «бородатой» проблеме - это проблема шахтеров-регрессников. Работа замкнута в рамках вялотекущей деятельности комиссии при профильном министерстве», - проинформировал мажилисмен.

В связи с этим парламентарий считает необходимым рассмотреть вопрос о степени ответственности соответствующих госструктур и их руководителей «за созерцательную поверхностную деятельность, непринятие превентивных, упреждающих мер, позволяющих не допустить трансформацию конфликта в стадию серьезной забастовки.

«Считаем необходимым разобраться с предоставляемой статистикой по этому и по многим другим вопросам, которые не всегда совпадают с реалиями, приукрашивают действительность, вводят в заблуждение население. Уроки из выступления шахтеров должны нас настроить на работу над ошибками, оперативно и своевременно реагировать на замечания и предложения граждан и качественно решать возникающие проблемы, наводить порядок, как говорил древний китайский мудрец тогда, когда еще нет смуты», - заключил Т. Сыздыков.

Ксения Давыдова, Астана