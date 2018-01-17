Дело ОПГ «Четыре брата»: после разоблачающих показаний в адрес свидетелей поступили угрозы

В уголовном суде г.Актобе по резонансному делу о масштабных хищениях нефти при координирующей роли лидера ОПГ «Четыре брата» Еркина Избасар прозвучали свидетельские показания, на которые «авторитетные» подсудимые отреагировали угрозами, сообщает Zakon.kz.

Во время рассмотрения эпизода рейдерства и незаконного установления контроля над предприятием в сфере захоронения и переработки опасных отходов ТОО «ТазаДалаКом» выступил свидетель Болатбек Доскужаев.

«Подсудимый Нурлан Ногаев приехал ко мне с ребятами спортивного телосложения – это Мурат Туржанов, Калдымурат Қартжан и Жандос Акмагамбетов (подсудимые – прим.), которые сказали, что они представляют ОПГ «Четыре брата». Они окружили меня, в этот момент я заметил, что Калдымурат Қартжан становится в стойку, демонстрируя намерения нанести боковой удар. Также я заметил сзади в поясничной области под ремнем из-под рубашки предмет, схожий на пистолет. Они путем угроз заставили меня подписать протокол собрания о смене директора ТОО «ТазаДалаКом», которым становился Нурлан Ногаев», - рассказал он.

Выступления потерпевших и других свидетелей показали, что подсудимый Нурлан Ногаев и члены ОПГ «Четыре брата» под угрозой физической расправы заставили акционера Болатбека Доскужаева подписать фиктивный протокол собрания учредителей, отметив, что контроль над предприятием будет теперь проходить по принятым в уголовно-преступной среде «понятиям».

Естественно, озвученные слова не понравились подсудимым, которые начали озвучивать угрозы в его адрес.

«Братишка, ты же в Заречном живешь? Ты же мой сосед, ты же живешь за моим домом? Ты знаешь, что в Заречном живут одни Байганинские ребята?», - обратился к свидетелю лидер ОПГ «Четыре брата» Еркин Избасар.

Напомним, что среди 26 подсудимых криминальный авторитет Еркин Избасар и бывший заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Рахат Аханов, обвиняемые в покровительстве нефтеворам.

фото: Today.kz