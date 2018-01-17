Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал депутат

По его мнению, это приведет к сокращению потерь рабочего времени из-за болезни, даст толчок к здоровому образу жизни и повышению качества жизни казахстанцев.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Владислав Косарев затронул проблему отсутствия широкого распространения в РК санаторно-курортного лечения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наряду со многими инновациями в системе здравоохранения, и развития исследовательских методов, состояние здоровья населения все еще нуждается в постоянном внимании со стороны государства. В прежние времена в стране было много лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений. На производственных предприятиях, рабочие могли пройти профилактические процедуры. А при необходимости получали санаторно-курортные путевки, и проходили там курс лечения», - сказал он, оглашая депутатский запрос к министру здравохранения РК.

По его словам, сейчас лишь незначительная часть санаториев сохранили профиль своей деятельности.

«Санаторно-курортное лечение перестало функционировать как важная составляющая часть реабилитации и профилактики заболеваний. Медучреждения не опираются на здравницы для закрепления лечения и профилактики заболеваний. Сегодня многие санатории сохранились и используются как базы отдыха. По этой причине они имеют сезонную загрузку. Стоимость пребывания в санатории крайне высока, она позволяет за летние месяцы получить столько выручки, что ее хватает на зимний период, когда здравница пустует, хотя отапливается и в целом, сохраняется»,- сообщил парламентарий.

Мажилисмен считает, что «это путь к их закрытию или сокращению работы».

«Что уже произошло в ряде мест, а новых здравниц за последнее время не построено. Наша фракция настоятельно рекомендует возобновить санаторно-курортное лечение как дополнительный источник укрепления здоровья. Сейчас, когда разрабатывается методика социального-медицинского страхования необходимо предусмотреть на предприятиях и учреждениях, создание лечебного фонда для работников с особыми и вредными условиями, и возобновления санаторно-курортных услуг для лиц, нуждающихся в лечении. Мы не должны допустить, что бы достояние общества было обращено в источники наживы и утратило свое благотворное предназначение», - пояснил В. Косарев.

В заключение он добавил, что «все это приведет к сокращению потерь рабочего времени из-за болезни, даст толчок к здоровому образу жизни, и повышения качества жизни населения страны».

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта koktem.info