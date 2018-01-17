В ЮКО в прошлом году создано более 20 тысячи семей

В 2017 году в Южно-Казахстанской области зарегистрировано более 128 тыс. актов гражданского состояния. В частности, зарегистрировано около 80 тыс. актов о рождении ребенка и 20 937 свидетельств о заключении брака. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента юстиции ЮКО Мейиржан Исабеков.

Кроме того, в прошлом году в области зарегистрировано 604 юридических лиц, 141 филиалов и представительств. Из оказанных видов услуг в бюджет поступило более 19 млн. тенге государственной пошлины, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 5 процентов. Наряду с этим, в прошлом году увеличилось количество зарегистрированной недвижимости.

«По итогам 2017 года в Южно-Казахстанской области принято более 150 тыс. заявлений от физических и юридических лиц на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Количество регистраций недвижимости в электронном виде превысило отметку 49 тыс. единиц. По итогам прошлого года через государственную регистрацию произведены сборы в размере 218 379 575,4 тенге», - сказал М.Исабеков.

Вместе с тем, в прошлом году через -портал «электронного правительства» было зарегистрировано 2548 субъектов малого и среднего бизнеса, что больше по сравнению с 2016 годом на 94,3%. Помимо этого, в 2017 году в Южно-Казахстанской области свои услуги оказали около 500 адвокатов. Более того, количество частных судебных исполнителей в регионе достигло 225, деятельностью которых охвачены все районы и города области.

На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области нотариальной деятельностью занимаются 474 нотариусов. Количество действий частных нотариусов превысило 1 млн. Общая сумма средств, перечисленных нотариусами в бюджет в качестве налоговых отчислений составила 432 117 130 тенге.