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Суд арестовал на два месяца зачинщиков драки с ножами в школе в Перми

17 января 2018, 14:06

Сейчас подростки находятся в больнице.

Суд Перми в среду арестовал на два месяца двух зачинщиков инцидента с применением холодного оружия в школе №127, при котором пострадали 15 человек, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, гособвинение поддержало ходатайство. Обоим подросткам вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала старший помощник прокурора по Пермскому краю Юлия Гайнанова.

По ее словам, состояние здоровья зачинщиков инцидента не позволяет перевезти их в СИЗО.

"Они остаются в больнице, пока медики не скажут, что состоянию здоровью ничего не угрожает", - сказала Гайнанова.

Фото: © EPA-EFE/SERGEY FEDOSEYEV/59.ru


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