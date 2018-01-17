Суд арестовал на два месяца зачинщиков драки с ножами в школе в Перми
Сейчас подростки находятся в больнице.
Суд Перми в среду арестовал на два месяца двух зачинщиков инцидента с применением холодного оружия в школе №127, при котором пострадали 15 человек, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя, гособвинение поддержало ходатайство. Обоим подросткам вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала старший помощник прокурора по Пермскому краю Юлия Гайнанова.
По ее словам, состояние здоровья зачинщиков инцидента не позволяет перевезти их в СИЗО.
"Они остаются в больнице, пока медики не скажут, что состоянию здоровью ничего не угрожает", - сказала Гайнанова.
Фото: © EPA-EFE/SERGEY FEDOSEYEV/59.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.