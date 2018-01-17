Суд арестовал на два месяца зачинщиков драки с ножами в школе в Перми

Суд Перми в среду арестовал на два месяца двух зачинщиков инцидента с применением холодного оружия в школе №127, при котором пострадали 15 человек, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, гособвинение поддержало ходатайство. Обоим подросткам вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала старший помощник прокурора по Пермскому краю Юлия Гайнанова.

По ее словам, состояние здоровья зачинщиков инцидента не позволяет перевезти их в СИЗО.

"Они остаются в больнице, пока медики не скажут, что состоянию здоровью ничего не угрожает", - сказала Гайнанова.

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