С 2018 года субъекты малого бизнеса могут применять СНР с использованием фиксированного вычета

ДГД по Западно-Казахстанской области сообщает, что с 1 января 2018 года для субъектов малого бизнеса введен новый специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 683 Налогового кодекса РК специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета вправе применять налогоплательщики, среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 50 человек, доход за налоговый период не превышает 12 260-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года (346 761 840 тенге в 2018 году).

Для применения СНР с использованием фиксированного вычета уведомление о применяемом режиме налогообложения представляется налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе посредством веб-портала «электронное правительство».

Объектом налогообложения для налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета, является налогооблагаемый доход, определяемый как разница между доходом с учетом корректировок, предусмотренных пунктом 4 статьи 691 Налогового кодекса, и вычетами, предусмотренными параграфом 4 Налогового кодекса.

Доход юридического лица или индивидуального предпринимателя состоит из доходов, подлежащих получению (полученных) данными лицами в Республике Казахстан и за ее пределами в течение налогового периода.

Виды расходов, подлежащие вычету, указаны в статье 692 Налогового кодекса.

При определении налогооблагаемого дохода налогоплательщики вправе включить в сумму расходов, относимых на вычеты, сумму фиксированного вычета в размере не более 30% от суммы дохода, определенного с учетом корректировок, предусмотренных пунктом 4 статьи 691 Налогового кодекса. При этом общая сумма расходов, относимых на вычеты, включая фиксированный вычет, не должна превышать 70%от суммы дохода с учетом корректировок, предусмотренных пунктом 4статьи 691 Налогового кодекса.

Ставка корпоративного подоходного налога для юридических лиц составляет 20%, для индивидуальных предпринимателей ставка индивидуального подоходного налога составляет 10%.

Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР с использованием фиксированного вычета, представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Уплата в бюджет налогов, указанных в декларации, производится по итогам налогового периода в срок не позднее десяти календарных дней после срока сдачи декларации.

Уплата ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты, социального налога, социальных платежей (ОПВ, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование) должна производиться ежемесячно, с ежеквартальным предоставлением формы налоговой отчетности по таким обязательствам по форме 200.00.