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Владельцы аттракциона сбросили мертвую испанку в реку

17 января 2018, 14:11

Теперь им грозит суд.

В Перу в реке Виниканота (Урумамба) обнаружено тело туристки, погибшей 2 января 2018 года. Женщина неудачно спрыгнула на тарзанке с обрыва и разбилась. Владельцы аттракциона решили избежать неприятностей с полицией и выбросили труп в ближайшую реку, однако следователям удалось вычислить преступников, сообщает The Sun.

28-летняя Нэтали Салазар из Испании путешествовала по Перу в новогодние праздники вблизи руин Инкана и Морея. Перед отъездом она спрыгнула с популярной у туристов тарзанки The Flight of the Condor, которая считается одной из самых длинных в мире, и разбилась.

Владелец и работник аттракциона дали противоречивые показания по поводу случившегося. Один сказал, что Салазар ударилась головой. Другой заявил, что некий мужчина сел в одну корзину с женщиной, трос не выдержал и оборвался. Это, по словам работника, привело к гибели Нэтали и к травмам ее партнера.

Однако после того, как девушку объявили в розыск и к ним пришла полиция, мужчины признались, что сами бросили тело погибшей в реку. Теперь им грозит суд.

Источник: Lenta.ru

Фото: Нэтали Салазар


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