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Назначен новый консул Казахстана в России

 

Приказом министра иностранных дел РК консулом Казахстана в Российской Федерации назначен Акатаев Бауыржан Рымканович, передает Zakon.kz со ссылкой на публикацию посольства РК в РФ в Facebook.

Ранее он занимал должность заместителя директора департамента консульской службы МИД РК.

Бауыржан Акатаев окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. В системе МИД РК с 2002 года. Работал в службе государственного протокола, департаменте консульской службы МИД РК, где прошел путь от атташе до заместителя директора, посольстве РК в Таджикистане.

 

17 января 2018, 14:14
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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