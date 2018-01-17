Депутат предложил переделать казахстанские междугородние трассы

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Барлыбаев предложил переделать казахстанские междугородние трассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем, что с учётом климатических особенностей Казахстана, необходимо пересмотреть стандарты автомобильных дорог, исключив из них участки открытой бетонной трассы. Все дороги на бетонной основе необходимо покрывать технологическим асфальтным слоем. Кроме того, наиболее опасные повороты, подъёмы и съезды целесообразно покрыть асфальтом с резиновой крошкой, которую в избытке производят сегодня действующие заводы по утилизации старых автопокрышек», - сказал он, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

При этом Барлыбаев подчеркнул, что предложение соответствует и поручениям Главы государства, данным в нынешнем Послании народа Казахстана в части строительства «зелёной» экономики и ликвидации твердых отходов.

Свое мнение депутат мотивировал тем, что бетонное покрытие замерзает зимой и становится скользким и опасным для езды.

«Эксплуатация таких автомагистралей в осенне-зимний период выявила важный недостаток бетонного покрытия, который при наступлении холодов превращается в сплошной ледовый каток. Если в Европе бетонное покрытие, возможно, вполне комфортно, то для Казахстана, с его резко-континентальным климатом, такая особенность новых дорог приводит к многочисленным ДТП, собирающим множество автомобилей и человеческие жертвы», - заявил депутат.

По его словам, подобные ДТП по причине гололёда на бетонном покрытии скоростных дорог становятся регулярными на таких новейших автотрассах, как Астана - Щучинск, Астана - Караганда, Алматы - Капшагай.

«Известно, что, в Казахстане уже начато тестирование участков асфальта с добавлением резиновой крошки на трассе Кокшетау - Кишкенеколь и в Райымбекском районе Алматинской области, на дороге Жаланаш - Кольсай. Полагаем необходимым активнее внедрять эту технологию и рассмотреть возможность утверждения соответствующих стандартов покрытия для скоростных автомобильных трасс международного и республиканского значения», - добавил Е. Барлыбаев.

Азамат Сыздыкбаев