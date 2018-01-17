На курсы для учителей по переходу на латиницу планируется выделить более 10 млрд тенге

Почти в 11 миллиардов или 56 тысяч тенге на каждого учителя обойдутся курсы повышения квалификации в рамках перехода алфавита на латиницу.

Согласно опубликованному проекту плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года, на организацию курсов повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования с учетом перехода на латинскую графику с 2019 по 2025 годы планируется выделить 10 миллиардов 896 миллионов 200 тысяч тенге.

Всего в проекте значится 192 331 учитель, которые должны будут пройти переподготовку.

Ответственными исполнителями за этот пункт по переходу на латинский алфавит значатся министерство образования и науки, Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», акиматы Астаны, Алматы и областей.

На организацию семинаров и лекций, курсов с привлечением филологов и ученых лингвистов для обучения преподавателей центров и взрослого населения предполагается выделить 427 миллионов 800 тысяч тенге.