Пока неизвестно, во что превращает завод утилизируемые автомобили

«Завод только запустился, поэтому требовать от него полной переработки и дальнейшего использования сырья пока рано. В целом можно сказать, что в Казахстане утилизация есть», - пояснила Анар Макашева.

В прошлом месяце вышел на полную мощность первый в Казахстане завод по утилизации старых автомобилей. О том, охотно ли казахстанцы меняют старые машины на новые, рассказали на пресс-конференции в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа выкупа старых автомобилей с целью дальнейшей утилизации стартовала в Казахстане в 2017 году. Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева пояснила, что в ее рамках казахстанцы могут сдать свой старый автомобиль на утилизацию и получить за это денежную премию. Также у казахстанцев есть возможность поменять старый автомобиль на сертификат, чтобы получить скидку на покупку отечественного автомобиля.

По данным оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) (РОП) в минувшем году было принято 8 тыс автомобилей, в обмен на которые выданы скидочные сертификаты. Использовано около 5 тыс сертификатов, приобретено около 3 тыс авто.

«Приобретают только легковые. Надеемся, что проявят активность и юридические лица. Что происходит после сбора в пунктах накопления? Производственный этап - сливаются аккумуляторы, шины. Далее брекетирование авто для утилизации. Завод по утилизации автомобилей у нас запущен в 2017 году в Караганде. Он полностью заработал 6 декабря 2017 года. Это пока единственный завод по утилизации автомобилей. Утилизацией автомобилей занимается частная компания, наша задача - собрать, подготовить и транспортировать до пункта утилизации. Что происходит после переработки с этими автомобилями - это уже вопрос к заводу»,- рассказала руководитель отдела реализации программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств от ТОО «РОП» Рыскуль Есдаулетова

Эта программа стимулировала потребителей приобретать новые автомобили, и в 2018 году ее операторы ожидают новый всплеск. Тем не менее, пока неизвестно, во что превращает завод утилизируемые автомобили.

«Я была на этом предприятии. Завод только запустился, поэтому требовать от него полной переработки и дальнейшего использования сырья пока рано. В целом можно сказать, что в Казахстане утилизация есть», - пояснила Анар Макашева.

По статистике, самые популярные модели сдаваемые на утилизацию - ВАЗ 2101 (07), средний возраст принятых на утилизацию транспортных средств 25-30 лет, а самое возрастная машина, принятая в ушедшем году была 1946 года выпуска.

В рамках программы взамен сданного авто выплачивается денежная компенсация 48 тыс тенге за авто неполной комплектации, 150 тыс тенге за авто полной комплектации. Также Министерством энергетики РК определены квоты, по которым предоставляется скидочный сертификат на покупку нового авто отечественного производства. Его суммы составляют 315 тыс тенге для легковых авто, 450 тыс тенге для автобусов и 650 тыс тенге для грузовиков.

Альберт Ахметов

Фото с сайта amastercar.ru