Честность. Справедливость. Объективность

Александра Сидорова,

судья районного суда № 2

Зеленовского района

Западно-Казахстанской области

Судейская этика представляет собой совокупность норм, правил поведения судей - носителей судебной власти и членов судейского сообщества.

Правосудие является наиболее надежным и цивилизованным способом разрешения возникающих в обществе конфликтов, защиты прав и свобод граждан, интересов гражданского общества и государства. Право на справедливое судебное разбирательство признается за каждым человеком и гражданином.

В соответствии со ст. 32 Конституционного закона РК от 25 декабря 2000 года № 132 «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» лицо, впервые избранное или назначенное на должность судьи, приносит присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам Республики Казахстан, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи».

Соблюдение этой присяги неразрывно связано с понятием «судейская этика». Судейская этика - это только один из трех взаимосвязанных компонентов поведения, который требуется от судьи, два других - это компетентность и независимость.

Профессия судьи является одной из наиболее сложных юридических профессий. В деятельности судьи реализуется значительное количество специальных качеств и навыков личности, которые, будучи приведенными в систему, органически входят в структуру личности судьи и определяют его творческий потенциал и индивидуальный стиль деятельности. Поэтому главным в судейской этике является личность судьи.

Одной из главных характеристик личности судьи является его профессиональная направленность, которая включает в себя:

- осознание профессионального долга;

- уровень профессионального правосознания и профессионального мастерства;

- творческий подход к отправлению судейских функций;

- нетерпимость к нарушению требований законности;

- стремление к принятию самостоятельных, свободных от посторонних воздействий решений.

Определяющими в структуре личности являются такие качества судьи, как честность, справедливость, принципиальность и объективность. Эти качества не только обеспечивают успешное осуществление судейских обязанностей и разрешение каждого дела в соответствии с требованиями закона, но и способствуют формированию судейского убеждения, свободного от посторонних воздействий.

Поскольку судья всегда на виду и общество предъявляет к его моральному облику жесткие требования, облик судьи должен быть согласован и определен в официальном документе. Таким документом является Кодекс судейской этики.

Кодекс судейской этики был принят на VII Съезде судей РК 21 ноября 2016 года. Кодекс судейской этики согласуется с международными стандартами, среди которых Бангалорские принципы поведения судей (Гаага, 26 ноября 2002 года), которые называют «золотым стандартом».

Принципами данного стандарта являются: независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равенство, компетентность и старательность.

Основанный на этих принципах Кодекс судейской этики устанавливает правила поведения судьи в профессиональной и внеслужебной деятельности, его требования обязательны также для судей, находящихся в отставке, но сохраняющих звание судьи и принадлежность к судейскому сообществу.

Поведение в судебном заседании

Судья может и должен выходить в судебное заседание, детально изучив материалы дела, а также материальный и процессуальный законы, подлежащие применению по данному делу. Не подготовившийся к судебному заседанию по делу судья будет осуществлять правосудие не на должном профессиональном уровне, и это будут чувствовать как находящиеся в зале заседания граждане, так и понимать участвующие в процессе лица. Непрофессиональное осуществление правосудия воспринимается юридически неосведомленными людьми как проявление несправедливости.

Поведение судьи в судебном заседании определяется принципами осуществления правосудия: открытость, гласность разбирательства дела, состязательность и равноправие сторон, диспозитивность, непосредственность, законность, независимость, которые сочетаются с находящимися за рамками закона аспектами поведения судьи, такими, как взаимоотношения с участниками заседания, общая морально-этическая атмосфера, соблюдение процессуальных норм при осуществлении правосудия, общая культура процесса.

Судебный процесс судья должен начинать в назначенное время. В ходе судебного заседания не должен отвлекаться от разбираемого дела на другие проблемы. Неэтично во время заседания передавать судье записки или вызывать судью из зала заседания к телефону. Указанные и подобные им сопутствующие факторы отрицательно влияют на представления граждан о судебной власти.

В случае задержки заседания, независимо от причин, повлекших ее, судье следует извиниться за задержку заседания.

При опоздании кого-либо из участников процесса судье целесообразно сделать опоздавшему замечание после официального открытия судебного заседания. Опоздание в судебное заседание - это знак неуважительного отношения к суду как органу судебной власти. Замечание судьи, сделанное в корректной форме, но твердо, свидетельствует о четком исполнении судьей служебного долга и о том, что судья не частное лицо, а представитель судебной власти.

Перед началом судебного процесса секретарь судебного заседания уже должен находиться в зале заседаний и обеспечить присутствие всех участников процесса. При входе в зал судебного заседания судьи секретарь должен обратить внимание всех присутствующих в зале на выход судьи торжественными словами: «Прошу всех встать! Суд идет!».

Судья должен всегда помнить, что присутствующие постоянно изучают и оценивают каждый жест, взгляд, слова судьи. Поэтому судья должен быть уравновешенным, спокойным, выдержанным, терпеливым, что будет характеризовать его как беспристрастного, объективного, отдающего все свое внимание конкретному делу и способному разобраться в любой сложной ситуации профессионала.

В какой бы обстановке не проходило судебное заседание - в специально оформленном зале судебного заседания суда или выездном заседании в приспособленном для рассмотрения судебного дела помещении - судья должен быть одетым в судейскую мантию.

Судейская мантия - это один из обязательных, предусмотренных законом символов судебной власти. Судейская мантия дисциплинирует всех присутствующих в зале судебного заседания: самого судью, участников процесса, присутствующих лиц. Судья ощущает, что он находится при исполнении обязанностей судьи, участники - воочию видят представителя судебной власти и держат необходимую в таких ситуациях дистанцию и обращаются с надлежащим почтением, воспринимая судью как главную фигуру в процессе судебного разбирательства. В отличие от всех других представителей государственной власти, судьи носят мантию исключительно в зале заседания суда при отправлении правосудия. В связи с чем облачение некоторых судей в судейскую мантию вне осуществления функции по отправлению правосудия, к примеру, при проведении приема граждан, «круглых столов», семинаров является не совсем правильным и противоречит требованиям ст. 2 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 года, согласно которой судьи осуществляют правосудие в судейских мантиях.

Судья в судебном заседании должен говорить как можно меньше, не читать нравоучений, не шутить, не проводить сравнений, уметь слушать и своевременно задавать вопросы, выясняя необходимые детали для рассмотрения дела по существу. Вопросы не должны быть наводящими, подсказывающими. Умение слушать и услышать - это самый неоценимый дар, которым может обладать судья.

Судья не должен высказывать своих оценок, критических замечаний при исследовании обстоятельств гражданского дела или причин и условий совершения преступления при рассмотрении уголовного дела. Судья должен свои оценки, свое мнение выражать в процессуальных документах: определении, частном определении, решении, приговоре, частном постановлении.

Согласно действующему законодательству суд с помощью сторон, полно, объективно исследует все обстоятельства дела. Вместе с тем в процессе нередко адвокат и прокурор ведут себя недостаточно активно. В таком случае судья должен так провести процесс, чтобы его участники сами проделали основную часть работы по представлению доказательств, доводов, их оспариванию и т.д., а судья только уточнял бы необходимые для вынесения судебного акта. Получить их следует при помощи профессионально поставленных вопросов, сопоставления с ранее данными показаниями, проведения «перекрестного допроса».

Непозволительно судье допускать непредусмотренного законом сокращения процесса и его упрощение, а также недопустимо заранее высказывать мнение о возможном решении по делу. Судья (суд) свое мнение обязан выражать только в публично провозглашаемом судебном акте.

Особо следует остановиться на культуре речи судьи, поскольку она имеет отношение и прямую связь со всеми элементами и моментами жизнедеятельности судьи.

Судья должен обладать культурой речи, которая неотделима от общей культуры и является составляющей частью интеллигентности.

Юридический язык, который использует в своей работе судья, весьма специфичен и считается одним из самых интересных, но и наиболее трудных профессиональных языков. Судья обязан наработать (выучить, запомнить и разобраться в смысловом значении) необходимый словарный запас профессиональных терминов, юридических понятий, словосочетаний, формулировок, названий различных нормативных актов, что является предпосылкой и основой культуры речи, отличающейся ясностью и точностью изложения, логичностью построения фраз, грамотностью, индивидуальностью выражения. Судья, владеющий основами культуры речи, будет легко говорить, вести деловую переписку, выступать с трибуны и в дебатах уместно, кратко, эмоционально, правильно и четко.

В конце хочется привести цитату из выступления Президента страны Нурсултана Назарбаева, которая отражает основные принципы поведения судьи при отправлении правосудия и дает направление для молодых судей: «Судья не должен быть привязан к показателям статистики. Реальная независимость судьи базируется на строгом соблюдении закона, уверенности в правильности и справедливости принятого решения. Суд должен быть законным и справедливым. Перед законом и судом должны быть все равны».