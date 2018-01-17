Обеспечить личную безопасность

Жанат Абенова,

судья суда № 2 г. Семея

Принято считать, что в ходе уголовного процесса чаще всего подвергаются опасности только свидетели и потерпевшие лица.

Но зачастую различного рода угрозам могут быть подвержены и судьи, а также присяжные заседатели, прокуроры, следователи и дознаватели, секретари судебного заседания, в том числе члены их семей и близкие родственники.

В период судебного рассмотрения уголовных дел и материалов имеют место моменты, когда и подсудимый нуждается в обеспечении безопасности от лиц, преследующих цели мести по отношению к нему.

Обеспечение безопасности участников уголовного процесса осуществляется органами, в производстве которых находится уголовное дело, а также судами.

Согласно гл. 12 Уголовно-процессуального кодекса «Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе» орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять меры в отношении безопасности лиц на основании их письменного и/или устного заявления. В свою очередь, данный орган обязан рассмотреть поданное заявление в течение 24 часов с момента его получения. К мерам по обеспечению безопасности участников уголовного процесса относится вынесение предостережения определенному лицу, от которого исходят угрозы, после чего производится предупреждение в виде запрета на приближение. Однако существует множество волеизъявлений о сохранении в тайне данных личности. В рамках подобного заявления создается псевдоним для участника процесса, а также образец подписи защищаемого лица.

Касательно самого судебного разбирательства, проводится закрытое судебное заседание, в котором защищаемое лицо имеет право быть представленным под псевдонимом. На данный момент в судах активно используется видеосвязь, по которой может быть допрошено лицо, нуждающееся в защите.

Однако, несмотря на существование системы безопасности в уголовном процессе, следует признать, что защита участников уголовного дела в настоящее время находится на этапе становления и развития. Эффективной реализации норм данного действия препятствует отсутствие четкого механизма обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, противоречия, которые возникают между нормами права (обязанности следователя, потерпевшего и свидетеля действовать определенным образом) и морали.

О необходимости скорейшего совершенствования законодательной базы процесса обеспечения безопасности свидетельствуют некоторые цифры. По данным Министерства внутренних дел РК, около 25 процентов от общего числа свидетелей и потерпевших меняют в суде показания, представленные ими на предварительном следствии. При этом нет данных о том, сколько людей отказываются от дачи показаний или меняют их еще на стадии расследования уголовного дела. В подавляющем большинстве случаев это происходит из-за внешнего давления на свидетелей и пострадавших.

Один из принципов уголовно-процессуального законодательства РК гласит, что государство обязано обеспечить равный доступ к правосудию сторонам уголовного процесса. Это значит, что права лица, совершившего преступление, и лица, потерпевшего от совершенного в отношении него преступления, должны иметь общие основания. Современное уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан демонстрирует обратную картину: строго определены сроки придания статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, а для потерпевшего четко установленных законом сроков не предусмотрено. Поэтому нередко органы следствия признают лицо потерпевшим незадолго до окончания следствия. Из-за этого, во-первых, создается опасность воздействия обвиняемого или его родственников на лицо, пострадавшее от преступления (незащищенное законодательством о защите прав участников уголовного процесса в связи с тем, что еще не является таковым). Во-вторых, существенно ограничиваются права потенциального участника процесса, так как многие следственные действия будут проведены без его участия и без учета его мнения (например, назначение и проведение экспертизы).

Возникающие проблемы защиты участников уголовного дела являются следствием того, что существующий порядок получения защиты основан на подаче заявлений, т.е. обеспечение безопасности участника уголовного процесса зависит от его первоначальной просьбы в оказании защиты. Немало случаев, когда человек, имеющий отношение к уголовному делу, не может объективно оценить подверженность опасности и считает себя вполне способным отразить оказанное на него давление и избежать различного рода угроз, а также самостоятельно защитить свою семью и близких людей, что в итоге приводит к непоправимым последствиям.

Сам процесс обеспечения безопасности можно представить в виде системы, состоящей из отдельных стадий. На первой стадии деятельность по обеспечению безопасности направлена на выявление возможных источников опасности, как внутренних, так и внешних, путем получения информации от заинтересованных лиц. На этой же стадии целесообразно предусмотреть применение мер безопасности в целях профилактики.

Меры безопасности профилактического характера представляют собой такую модель поведения, которая позволяет избежать контакта с опасностями и угрозами, а также не допускать возникновения критических с точки зрения безопасности ситуаций, дальнейшее развитие которых чревато причинением различного рода вреда.

К этим мероприятиям можно отнести беседу, рекомендации о возможных действиях и поведении защищаемого лица, для того чтобы избежать контакта с опасностями и угрозами, а в случае возникновения опасности иметь возможность самостоятельно ей противостоять.

На второй стадии происходит разработка комплекса мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности, а также выбор и реализация мер безопасности, предусмотренных уголовным законодательством и иными нормативными правовыми актами, в зависимости от источников опасности и видов угроз в конкретных случаях.

Весь комплекс мероприятий направлен на предотвращение, пресечение противоправного воздействия на лиц, содействующих правосудию на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса.

На третьей стадии обеспечения безопасности необходимо предусмотреть, во-первых, процедуру обеспечения безопасности лиц, содействующих правосудию, после вступления приговора в законную силу. Во-вторых, возмещение ущерба лицу, пострадавшему от противоправных посягательств в ходе расследования и разрешения уголовного дела.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что процесс обеспечения безопасности в рамках уголовного судопроизводства представляет собой деятельность, осуществляемую в соответствии с законом уполномоченными на то должностными лицами, направленную на выявление, предупреждение и пресечение реальных и возможных угроз, которые могут исходить от внутренних и внешних источников опасности, выработку и реализацию комплекса соответствующих мер безопасности, возмещение ущерба, обеспечение безопасности лицам, содействующим правосудию, после вступления приговора в законную силу.

Говоря о рассмотрении уголовного дела, невозможно обойти и тот факт, что нередко участники процесса проявляют самостоятельные попытки разрешения споров. К примеру, по причине недостаточности собранных доказательств участники процесса, будь то представители обвиняемых или потерпевших или же сами потерпевшие и свидетели, прибегают к самостоятельному поиску доказательств, напрямую контактируя с противоположной стороной, что впоследствии становится причиной оказания давления на последних.

Одной из основных задач правоохранительной деятельности государственного органа является обеспечение правового статуса личности, то есть основных прав, свобод и законных интересов и личной безопасности каждого человека. К основным направлениям деятельности по обеспечению безопасности личности относятся:

- предотвращение, раскрытие и расследование преступлений, посягающих на личность, обеспечение безопасности потерпевшего от преступления, свидетеля и других участников уголовного процесса, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;

- обеспечение безопасности правоприменительной деятельности, не связанной с правонарушениями (например, выдача разрешения на ношение огнестрельного оружия, вождение автотранспорта и т.д.);

- обеспечение безопасности человека при принятии мер принуждения, оружия и т.д.;

- обеспечение безопасности лиц, находящихся под стражей и в местах лишения свободы;

- обеспечение безопасности сотрудников ОВД при выполнении ими профессиональных обязанностей.

В нашем случае речь идет об обеспечении личной безопасности участника уголовного судопроизводства (безопасности лица, участвующего в уголовном судопроизводстве), что требует принятия соответствующих реальных и предусмотренных законом мер.