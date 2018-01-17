Правительство Чехии подало в отставку
Палата депутатов парламента Чехии отказала в доверии правительству премьера Андрея Бабиша.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил об отставке правительства, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, соответствующий документ он передаст президенту Чехии Милошу Земану.
«Мы обсуждали отставку. Правительство согласилось на отставку», — сказал он.
Палата депутатов парламента Чехии отказала в доверии правительству премьера Андрея Бабиша.
Кабинет продолжит выполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.
Фото: Версия.Инфо
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