К оптимизации системы судебных расходов

Линара Сактаганова

Гражданский процессуальный кодекс в новой редакции, вступивший в силу с 1 января 2016 года в Республике Казахстан, содержит ряд прогрессивных новелл, направленных на упрощение процесса рассмотрения дел, повышение эффективности и доступности судопроизводства. Новации коснулись и норм, регулирующих порядок распределения судебных расходов между сторонами.

О вопросах распределения судебных расходов в свете гражданского процессуального законодательства в интервью рассказала судья Верховного Суда РК Нурия Сисенова.

- Нурия Уралжановна, расскажите, пожалуйста, какие новшества содержит ГПК по вопросам распределения судебных расходов?

- Гражданский процессуальный кодекс содержит очень много новаций, предусматривающих переход судопроизводства на трехзвенную систему, введение нового института упрощенного производства, расширение сферы применения приказного производства.

Одним из значимых нововведений, направленных на стимулирование сторон к мирному урегулированию спора и усиление механизмов внесудебного разрешения конфликта стало уменьшение судебных расходов и возврат госпошлины в случае окончания дела мировым соглашением и проведения примирительных процедур.

С принятием нового законодательства особое внимание Верховным Судом уделено вопросам правоприменительной практики, в связи с чем изменения и дополнения внесены в ряд действующих нормативных постановлений Верховного Суда, в том числе в Нормативное постановление от 25 декабря 2006 года № 9 «О применении судами Республики Казахстан законодательства о судебных расходах по гражданским делам».

Вопросы распределения судебных расходов являются одними из наиболее значимых в гражданском процессе, поскольку решаются судами по каждому гражданскому делу и на каждом этапе гражданского судопроизводства.

В ГПК упразднен институт оставления иска без движения. Если раньше процессуальный кодекс позволял при подаче иска без уплаты госпошлины, без приобщения доверенности представителя и копий искового заявления устранить недостатки, в связи с чем суд оставлял иск без движения и предоставлял время для их устранения, то теперь в соответствии с нормами Кодекса, истец, обращаясь в суд, обязан строго придерживаться его требований и выполнить все действия, связанные с оплатой госпошлины, приобщением необходимых документов к иску.

- С чем связаны новые требования, предъявляемые при подаче иска в суд?

- В соответствии с требованиями ст.ст. 148, 149 ГПК при предъявлении иска в суд истец обязан определить цену иска и уплатить госпошлину, исходя из оспариваемых требований.

Сейчас суды сталкиваются с такой проблемой, что истцы в некоторых случаях оплачивают госпошлину в неполном размере и требуют разбирательства дела по существу. Вместе с тем оплата госпошлины является обязательным условием для подачи иска в суд, поэтому пп. 3) ч. 1 ст. 152 Кодекса предусматривает возврат иска в случае неуплаты госпошлины или ее уплаты не в полном размере.

В связи с тем, что в практике судов имелись некоторые затруднения, в вышеуказанное Нормативное постановление внесены изменения и указано, что неуплата госпошлины или ее уплата не в полном размере является безусловным основанием для возвращения искового заявления или встречного иска.

- Из чего состоят судебные расходы?

- Согласно ст. 102 ГПК судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с производством по делу. При этом ГПК не дает понятия судебных расходов, указывая лишь на их состав.

На практике судебные расходы определяются как затраты, которые несут участвующие в деле лица и государство в связи с рассмотрением дела. Осуществление правосудия требует значительного государственного финансирования. Часть расходов покрывается за счет сторон процесса.

- Что представляет собой понятие «цена иска»?

- Цена иска - это размер исковых требований. Иными словами, цена иска - это те средства, которые ответчик по заверениям истца должен уплатить. Определение цены иска необходимо и для того, чтобы уплатить правильный размер госпошлины. Специально для этой цели в ст. 104 ГПК более детально раскрывается сущность понятия «цена иска».

Важно отметить, что в новой редакции Гражданского процессуального кодекса данная статья изложена совсем в другом содержании. К примеру, если раньше по оспариванию договоров купли-продажи недвижимого имущества госпошлина определялась судами неоднозначно, то в новом законодательстве по категориям дел, связанным с возвратом имущества, цена иска определяется от рыночной стоимости оспариваемого имущества.

- Скажите, пожалуйста, как должна исчисляться госпошлина по таким спорам, как обращение взыскания на имущество должников?

- Согласно требованиям ст. 21 ГПК вступившие в законную силу судебные решения, определения, постановления и приказы, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения судов и судей обязательны для всех без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, других юридических лиц, должностных лиц и граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РК.

Вместе с тем не всегда по разным объективным или субъективным причинам некоторые судебные акты исполняются добровольно, и их принудительным исполнением занимаются судебные исполнители. При этом по таким категориям дел ни в ГПК, ни в других нормативных актах не было точного определения цены иска. В настоящее время ст. 104 ГПК о цене иска изложена совершенно в новой редакции. Поэтому в Нормативное постановление «О применении судами Республики Казахстан законодательства о судебных расходах по гражданским делам» внесены соответствующие изменения и дополнения.

Так, если заявлено отдельное требование об обращении взыскания на имущество должника при наличии судебного акта о взыскании задолженности, оно облагается государственной пошлиной как требование неимущественного характера. В случае заявления одновременно требования о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, размер государственной пошлины определяется по каждому требованию отдельно.

При отсутствии судебного акта о взыскании задолженности размер государственной пошлины по требованию об обращении взыскания на заложенное имущество определяется от суммы задолженности, но не более стоимости имущества, указанной в договоре о залоге.

- В настоящее время в Казахстане широко развит институт представительства. Каков порядок оплаты государственной пошлины в случае заявления иска представителем истца?

- Да, действительно, сейчас по подавляющему большинству дел защита интересов истцов, как физических, так и юридических лиц, осуществляется их представителями. Истец не всегда имеет реальной возможности пройти в отделение банка и оплатить государственную пошлину. Поэтому действующее законодательство предусматривает оплату госпошлины представителем истца (или ответчика).

Но следует исходить из того, что уплата государственной пошлины может быть произведена заявителем - физическим лицом через своего представителя при условии, что в платежных документах об ее уплате указано, что соответствующая сумма госпошлины уплачена именно плательщиком, обратившимся в суд за совершением юридически значимых действий. Данное разъяснение содержится в пункте 4 Нормативного постановления.

- Сегодня граждане довольно часто обращаются в суд с исками о компенсации морального вреда. Что необходимо знать истцу при подаче иска такого характера?

- Истцу при подаче указанных исков следует учитывать, что с требований о компенсации морального вреда в денежном выражении государственная пошлина взимается как с исковых заявлений неимущественного характера. При этом с требований о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении, причиненного распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, государственная пошлина определяется от предъявленной к взысканию суммы.

- С 2011 года в Казахстане действует Закон РК «О медиации». Какие льготы предоставляются гражданам при окончании дела посредством примирительных процедур?

- Реализации поставленных Законом «О медиации» задач способствовали новеллы ГПК: граждане могут заявить ходатайство о проведении примирительной процедуры судьей или медиатором в порядке медиации; в случае представления интересов обеих сторон адвокатами в порядке партисипативной процедуры; имеют право на заключение мирового соглашения, как и ранее. Право выбора вида примирительных процедур остается за сторонами.

В целях повышения интереса граждан к примирительным процедурам, как известно, госпошлина возвращается при примирении сторон в местных судах в полном объеме, в суде кассационной инстанции - в размере 50 процентов от суммы госпошлины, уплаченной при подаче иска. Например, за шесть месяцев 2017 года всего из бюджета истцам возвращена госпошлина на сумму более 1,5 миллиарда тенге.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что указанные нормы и проводимая Верховным Судом работа доказали свою эффективность и повлияли на рост дел, оконченных примирением, в том числе и проведением медиации.