США помогут казахстанским учителям освоить английский

В 2017 году более 2800 казахстанских преподавателей английского языка приняли участие в интернет-семинарах по повышению квалификации.

Соединенные Штаты Америки выразили готовность оказать содействие Правительству Казахстана по созданию трехъязычного общества до 2050 года, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

"США обеспечат ресурсами программу развития по улучшению доступа к обучению английскому языку и подготовке нового поколения преподавателей английского языка в Казахстане. В 2017 году более 2800 казахстанских преподавателей английского языка приняли участие в интернет-семинарах по повышению квалификации", - говорится в сообщении.

В 2018 году американские преподаватели будут содействовать улучшению методики преподавания английского языка в регионах Казахстана. Программа «Микростипендий для доступа к английскому языку» помогла 480 молодым учащимся из неблагополучных семей посещать занятия после школы и заниматься в учебных летних лагерях.

"Соединенные Штаты Америки финансируют программу «Английский для журналистов», которая улучшит профессиональную квалификацию 230 казахстанских журналистов", - подытожили в Акорде.

Фото: blogspot.com

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