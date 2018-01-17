Эксперт: Казахстану нужен национальный индекс благосостояния граждан

Послание президента страны, как и в любом другом государстве, является основным документом, руководством к действию на среднесрочную перспективу. Для многих является знаковым, что делается упор на развитие человеческого капитала. Такое мнение высказал заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Ерлан Саиров, передает Zakon.kz.

По его мнению, это правильный шаг, поскольку человеческий капитал является главным условием и фундаментом экономического роста, социального развития государства.

"Хочу обратить внимание государственных структур и общественности на следующее обстоятельство. Существуют общепринятые мировые индексы развития. Например, сегодня благосостояние любой страны принято исчислять ростом внутреннего валового продукта той или иной страны. Здесь кроются некоторые издержки и противоречия. Если, скажем, в Казахстане за 2016 год рост ВВП составил 2%, то эти 2% должны ощущать все домохозяйства страны, в том числе конкретные люди. В противном случае граждане начинают чувствовать неравенство, будет девальвировано доверие к статистическим данным, что приводит к издержкам на государственном уровне и способствует изменению системы поведения в обществе", - считает он.

В целом в мире, и в Казахстане тоже, отмечает эксперт, есть существенная разница между статистическими данными государства и жизненным уровнем граждан. Это и понятно, каждый гражданин по–своему, согласно своим способностям и возможностям, вносит блага в общую корзину благосостояния общества и государства.

"Государство должно регулировать доходы граждан таким образом, чтобы люди чувствовали справедливость распределения этих общественных благ. В порядке обсуждения можно было бы определить одну функцию - государственное регулирование общественных благ. Это один из главных аспектов, над которым стоит задуматься. Мы должны быть способными выходить из зоны стандартного и традиционного образа мышления", - говорит Е. Саиров.

На его взгляд, должны учитываться нематериальные общественные блага, которые не поддаются «исчислению», но являются одним из главных факторов благосостояния общества и граждан.

"Может нам стоит работать над разработкой собственной, казахстанской модели индекса благосостояния государства, общества и граждан? Мы в своей работе должны смотреть не только на так называемый «развитой запад», следует провести анализ социального замера развития и других стран и «миров». В ОАЭ функционирует целое министерство Национального счастья. Есть такая страна Бутан. С 2008 года Бутан исчисляет благополучие страны таким индексом, как «Индекс национального счастья». Я бы предложил по этому вопросу организовать национальную дискуссию совместно со всеми слоями населения, с экспертным сообществом, учеными", - добавил Саиров.

По его мнению, в Казахстане есть активное интеллектуально развитое гражданское общество.

"Общими усилиями мы могли бы сформулировать общие цели и задачи этой работы и предложить Правительству видение гражданского общества по вопросу своей, собственной модели благополучия и благосостояния нашей страны. На основе всеобщего обсуждения, экспертных предложений было бы целесообразным создать Казахстанское агентство по исчислению социального благосостояния домохозяйств, на подобие Fitch Ratings, Standard & Poor’s и Moody’s, только с ярко выраженной социальной направленностью и изучению вопросов социального самочувствия конкретных домохозяйств. Главная миссия предполагаемого агентства по благосостоянию - разработка, внедрение и реализация, ежегодный замер, разработанных на основе международного опыта, систем общественных и государственных социальных стандартов качества жизни населения", - подытожил он.

Фото: matritca.kz

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