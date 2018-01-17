В Крещение ожидается морозная погода без осадков

В ближайшие три дня над большей частью Казахстана будет господствовать юго-восточная периферия Сибирского антициклона. Под его влиянием погода ожидается преимущественно без осадков, но с туманами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Из-за смены направления тропосферных потоков, ожидается кратковременное повышение температуры воздуха, близкой к средним многолетним значениям.

Температура воздуха 19 января по РК:

- на западе ночью 10-15, местами 20-25 мороза, днем 0-5, местами 8-13 мороза;

- на севере ночью 15-29, днем 8-17 мороза;

- в центре ночью 13-18, местами 23-28 мороза, днем 7-12, местами 16 мороза;

- на востоке ночью 18-23, местами 30-35 мороза, днем 10-15, местами 20-25 мороза;

- в южных регионах ночью 5-10, местами 17-22 мороза, днем 2-7 тепла, местами 5-10 мороза.

В Астане 19 января переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направле-ний 5-10 м/с. Температура ночью 20-22 мороза, днем 13-15 градусов ниже нуля.

В Алматы 19 января ожидается переменная облачность, без осадков, временами ту-ман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 7-9 мороза, днем 0, минус 2.

Фото с сайта park72.ru