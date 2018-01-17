К.Токаев: Наша главная задача – законодательное обеспечение Послания Елбасы

"Послание Елбасы дает исчерпывающий ответ на актуальнейшие вопросы, касающиеся наиболее эффективных путей адаптации к новому миру".

На заседании Бюро глава Сената Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность качественного законодательного обеспечения Послания Президента о развитии страны в новых реалиях Четвертой промышленной революции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Как отметил К.Токаев, Послание Елбасы дает исчерпывающий ответ на актуальнейшие вопросы, касающиеся наиболее эффективных путей адаптации к новому миру.

«Президент Казахстана призвал быть во всеоружии в преддверии фундаментальных преобразований будущего устройства мира, чтобы упреждать все возможные вызовы и угрозы. Поэтому мы должны быть полностью подготовленными к таким переменам», - заявил спикер Сената.

В этой связи он поставил перед Сенатом задачу выработки комплексных законодательных и организационных мер, направленных на реализацию ключевых положений Послания Главы государства.

Председатель верхней палаты Парламента заострил внимание коллег на законах, определенных Президентом Казахстана для принятия в первоочередном порядке. В числе приоритетных законопроектов - вопросы венчурного финансирования, дерегулирования бизнеса, регулирования естественных монополий, академической свободы вузов.

Спикер Сената также напомнил о поручениях Елбасы относительно усиления ответственности за вывод средств из банков в оффшорные компании, необходимости принятия новых законов о банкротстве физических лиц и электронной бирже труда.

«Еще одной основной задачей определено принятие новой редакции Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», также необходимо рассмотреть вопросы внесения поправок в Экологический кодекс», - сказал К.Токаев.

Он выразил уверенность, что Сенат Парламента располагает достаточным потенциалом для качественного и своевременного принятия законов, необходимых для нового периода развития страны.

На заседании Бюро был утвержден специальный план работы Сената, составленный в целях реализации Послания Президента.

В повестку плана входит проведение выездных заседаний постоянных Комитетов Сената в регионах, круглых столов на темы «Правовое обеспечение цифровизации судов и правоохранительных органов», «Продовольственный пояс вокруг Астаны: состояние и перспективы», «Актуальные вопросы законодательного обеспечения качества профессионального образования» и другие. Кроме того, предусмотрены встречи с государственными органами по совершенствованию законодательства в сфере безопасности дорожного движения, по дальнейшему развитию машиностроения, повышению эффективности транспортно-логистической инфраструктуры, по вопросам перехода на латинский алфавит, реализации Концепции кибербезопасности «Киберщит Казахстана» и Антикоррупционной стратегии Казахстана.

Постоянным комитетам Сената дано задание, чтобы их мероприятия были непосредственно связаны с конкретной реализацией поставленных в Послании Президента Казахстана задач.

Бюро заслушало информацию председателей комитетов об итогах рабочих поездок сенаторов в регионы. Резюмируя выступления, К.Токаев поручил продолжить работу по разъяснению Послания Главы государства, начатую депутатами в ходе выезда в области. Он предложил учесть в законотворческой работе конструктивные предложения о путях решения социальных проблем, поступившие в ходе встреч на местах.

«Депутаты должны всесторонне способствовать оптимальному решению поднятых вопросов, максимально используя свои полномочия, определенные в законодательстве», - заключил К.Токаев.

На заседании Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам поручено подготовить заключения согласно представления Президента Республики Казахстан «Об освобождении от должностей судей Верховного Суда».

Члены Бюро также согласовали повестку очередного заседания Сената, которое намечено на 25 января.

Сенаторы рассмотрят: вопрос об освобождении от должностей судей Верховного Суда; законопроект о ратификации казахстанско-азербайджанского межправительственного Соглашения о международном автомобильном сообщении; законопроект о ратификации казахстанско-индийского межправительственного Протокола о внесении изменений и дополнений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол.