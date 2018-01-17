Выступление Министра юстиции РК на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК на тему:

«Вопросы судебно-экспертной деятельности Республики Казахстан»

(г. Астана, 15 января 2018 года)

Уважаемые депутаты, мы выделили три первостепенных направления, от реализации которых, зависит качество начатых реформ.

Во-первых, система заказа и оплаты услуг экспертизы построена не совсем правильно. Ключевым противоречием здесь является то, что экспертизу заказывают одни органы, а оплату производит другой.

Суды и правоохранительные органы, назначают излишние экспертизы, а завершенные исследования по различным причинам остаются невостребованными.

Заказчики в лице следователей и судов не всегда задумываются о стоимости экспертизы. Однако в этом нет их вины. Такой бизнес-процесс, когда результат не привязан к расходам, является губительным для любой экономической модели.

Поэтому мы планируем поэтапно внедрить механизмы, когда суды и следователи будут учитывать стоимость проводимых экспертиз. Это приведет к более рачительному использованию бюджетных средств и сократит количество излишних судебных экспертиз.

Во-вторых, модель судебной экспертизы построена так, что основным потребителем ее услуг является государство.

Однако прогрессивные модели экспертной деятельности предполагают множественность заказчиков. В таких моделях адвокаты играют значительную роль.

В прошлом наши адвокаты могли получить лишь заключение специалиста. Реформирование правоохранительной системы предоставило адвокатам право заказывать судебные экспертизы. Но материалы дела можно было получить только с согласия следователя.

Это нарушало принцип состязательности сторон. Сегодня решение о передаче материалов дела принимается судьей. Поэтому можно ожидать постепенное увеличение количества экспертиз за счет стороны защиты.

Новые возможности окажут положительное влияние на состязательность сторон в судопроизводстве.

В-третьих, важным направлением структурных изменений должно стать внедрение сдельной формы оплаты труда. Это позволит решить целый ряд кадровых проблем.

Сегодня судебная экспертиза сталкивается с низкой квалификацией кадров. Эксперты - штатные сотрудники получают свою заработную плату без учета объема работы и ее результатов.

В таких условиях сотрудники теряют мотивацию для профессионального роста. Новая форма оплаты труда позволит вытеснить слабые кадры и оставить только результативных сотрудников. Переход на формат непостоянного штата становится основной тенденцией в бизнес среде.

В будущем сдельная оплата позволит развивать частную судебную экспертизу. Будет удовлетворен кадровый дефицит. Участники судебного процесса смогут получать экспертные заключения из различных источников.

В свою очередь, государственная экспертиза сконцентрируется на капиталоемких и повторных экспертизах.

Целью реформ, начатых Министерством, является создание структуры, которая выживет в рыночных условиях и сохранит независимость и компетентность.

Уважаемые депутаты! Начатая нами реформа является сложной. Разрешите рассказать о том, какая работа нами уже проделана.

С 2017 года судебно-экспертная система Казахстана координируется единым государственным предприятием «Центр судебных экспертиз».

Для централизации и оптимизации функций была проделана большая работа. В период с 2014 по 2016 годы от Министерства здравоохранения и местных исполнительных органонов в Министерство юстиции были переданы функции судебно-медицинской, наркологической и психиатрической экспертизы.

Объединение экспертных функций в одном ведомстве позволило сконцентрировать финансовые ресурсы учреждений, создать единую материально-техническую базу.

В рамках трансформации судебно-экспертной деятельности удалось оптимизировать численность административного персонала.

В обозримом будущем планируется утверждение рыночных тарифов для всех видов экспертиз. Это позволит выстроить корректную экономическую модель для работы центра судебных экспертиз.

В перспективе нескольких лет мы планируем реорганизовать Центр в акционерное общество. Это также станет стимулом к развитию института частных судебных экспертов. Министерство будет поэтапно передавать некоторые виды судебных экспертиз на исполнение частным экспертам.

Центром судебных экспертиз был проделан большой объем работы для повышения стандартов и для признания экспертиз в иностранных судах.

Для этого в декабре 2015 года в деятельность Центра внедрен международный стандарт ISO 17025 -«Требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Аккредитацию на соответствие требованиям этого стандарта прошли институты судебных экспертиз в Астане и Алматы.

Вместе с тем внедрение стандарта стало возможным после сертификации на соответствие требованиям - ISO 9001 - «Критерии системы менеджмента качества».

На сегодняшний день ISO 9001 внедрен во всех восемнадцати институтах судебной экспертизы. В будущем планируется внедрение стандарта ISO 17025 так же во всех институтах.

(Справочно ISO 9001: в 2011 г.- Астана, в 2012 г. - г. Алматы, Актюбинская, Кызылординская, Южно-Казахстанская, в 2013 г.- Акмолинская, Атырауская, Мангыстауская и Северо-Казахстанская, в 2014 г. - Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области и Научно-исследовательский Институт судебной экспертизы, в 2015 году - Жамбылская, Алматинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и г.Семей,на сегодняшний день, Институтом судебной экспертизы наркотиков проводится определенная работа для получения сертификата по международному стандарту ИСО 9001).

В 2017 году был принят Закон «О судебно-экспертной деятельности». Хотелось бы выразить благодарность Вам, уважаемые депутаты, за активную работу и помощь в разработке и принятии Закона.

Закон позволил ускорить развитие судебно-экспертной службы. Был увеличен понятийный аппарат, включены новые определения.

Например, появилась такая норма, как «валидация». Она позволила быстрее внедрять иностранные методы и методики судебно-экспертных исследований.

Особое внимание уделено вопросам координации деятельности экспертов, осуществляющих свою деятельность на основании лицензии.

Закон создал основу для дальнейшего развития и институционального укрепления работы частных судебных экспертов. Была создана Палата судебных экспертов и регламентирована ее деятельность.

На сегодняшний день, 105 частных судебных экспертов вступили в ряды Республиканской палаты. Создано 7 региональных филиалов. (Справочно: г.г.Астана, Алматы, ВКО, ЗКО, Карагандинская СКО, ЮКО).

Создание Палаты позволило:

- урегулировать деятельность частных судебных экспертов;

- наладить взаимодействие частных экспертов с правоохранительными органами и судами;

- решать проблемы методического и информационного обеспечения частных экспертов;

- осуществлять системный государственный контроль в области судебно-экспертной деятельности.

С 1997 года в Казахстане на осуществление судебно-экспертной деятельности было выдано 660 лицензии. При этом, за прошлый год 222 человека стали новыми лицензиатами. Это одна третья часть всех выданных лицензий за двадцать лет.

Такой рост связан с упрощением квалификационных требований и снятием излишних барьеров для получения лицензии.

Для развития судебно-экспертной деятельности министерство активно работает в рамках проекта Всемирного Банка. Он состоит из трех компонентов

Первый компонент предусматривает разработку проекта закона, предусматривающий переход судебной экспертизы в конкурентную среду. Для этого международными экспертами проведен анализ законодательства зарубежных стран, в которых проведена демонополизация судебной экспертизы.

А также изучен опыт лучших саморегулируемых объединений в области экспертизы. На основе этого исследования выработана дорожная карта поэтапного перехода Казахстана на модель смешанной государственной и частной судебной экспертизы.

Второй компонент направлен на развитие правовой и институциональной структуры путем внедрения рекомендаций и международных стандартов.

В рамках реализации данного компонента, разработаны индикаторы эффективности экспертной деятельности.

В этом году в течение 10-месяцев будет осуществляться внедрение и мониторинг выработанных показателей эффективности. Работа будет вестись на базе 6 филиалов Центра и нескольких частных судебных экспертов.

Третий компонент предусматривает развитие кадрового потенциала и внедрение учебных программ. В рамках его в прошлом году прошли обучение 40 экспертов по следующим направлениям:

- экспертиза веществ и материалов, экспертиза наркотических средств в Key Forensic Services Великобритания;

- молекулярно-генетическое исследование в King`s College Великобритания;

- судебно-экспертное трасологическое исследование в Forensic Science Centre в Литве.

В текущем году уже 170 экспертов пройдут обучение по исследованию почерка и подписей в Литве, судебной видеофонографической экспертизе в Турции и медико-криминалистической экспертизе в США.

Говоря об обучении и развитии кадрового потенциала, нужно отметить, что эта работа начата задолго до текущих реформ. Для этого министерство тесно сотрудничает с АО «Центр международных программ» Министерства образования.

Так, впервые была реализована годовая научная стажировка по стипендии «Болашак». В результате проведенной подготовительной работы в период с 2014 по 2016 годы в Лондонской Школе экономики и политических наук эксперты Центра прошли научную стажировку.

Отдельно отмечу, что для наших стажеров в период их обучения, специально был сформирован преподавательский состав из числа ученых Великобритании и Европы.

Сегодня 26 сотрудников - выпускников «Болашак» внедряют передовые знания в судебно-экспертную деятельность, изменился их образ мышления и подход к работе.

Одновременно с этим мы тесно работаем с учебными заведениями Казахстана и ближнего зарубежья. В 2017 году 227 экспертов прошли курсы повышения квалификации и переподготовки на базе учебных заведений и клиник в Казахстане.

В Республике Беларусь в комитете судебных экспертиз прошли курсы 30 сотрудников Центра.

В тоже время, Министерство Юстиции ведет работу по организации и подготовке магистров и докторов по специальности «Судебная экспертиза».

В результате совместной работы с ВУЗами и Министерством образования, в группу «Право» Классификатора специальностей включена специальность «Магистр судебной экспертизы».

На сегодняшний день, Казахским гуманитарно-юридическим университетом и Казахским национальным университетом получены лицензии на образовательную деятельность по специальности «Магистр судебной экспертизы».

Кроме того, проводится совместная работа с Министерством образования для включения в Классификатор специальностей программы докторантуры «Судебная экспертиза».

Отдельно разрешите отметить, создание в городе Актобе Межрегионального центра судебных экспертиз по западному региону.(Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангыстауская области).

Штат центра составляет 127 единиц. Он был организован на базе Института судебных экспертиз. В нем сформирован специальный отдел сбора и анализа информации по религиоведческим исследованиям. Центр оборудован новейшей библиотекой данных.