Изменения в порядке применения ККМ с 2018 года
Департамент государственных доходов по Карагандинской области информирует, что с 2018 года изменен порядок применения контрольно-кассовых машин.
Налоговым кодексом установлено, что с 1 января 2018 года постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее - ККМ с ФПД). Регистрация ККМ без функции передачи данных разрешается только в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.
Информация об административно-территориальных единицах РК, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе КГД МФ РК (kgd.gov.kz - раздел «Деятельность» - «Налоговое администрирование»).
Вместе с тем, ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений, могут применяться до 2024 года.
Предприниматели, осуществляющие деятельность в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков, должны применять ККМ с 1 января 2019 года, а все работающие по патенту - с 2020 года.
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