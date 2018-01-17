Полный состав сборной Казахстана на Олимпийские игры станет известен до 20 января

Окончательный список участников сборной республики будет известен после 20 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил сегодня на заседание акимата руководитель управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области Аскар Можанов, на Играх в корейском городе Пхенчхан казахстанцы выступят в 9 видах зимнего спорта (из 15 видов программы Игр).

«От Восточного Казахстана кандидатами на участие являются 17 спортсменов по 4 видам спорта. Это 5 спортсменов по фристайлу (могулу), 4 спортсмена в лыжных гонках, 6 биатлонистов и 2 спортсмена - в прыжках на лыжах с трамплина, - сообщил А.Можанов.

Он подробно рассказал о предолимпийском самочувствии каждого из спортсменов, некоторые из них в настоящий момент отстаивают честь страны за её пределами на международных соревнованиях, а другие проходят подготовку к Олимпиаде согласно индивидуальным планам.

Речь идет о Юлии Галышевой, Алексее Полторанине, Дмитрии Рейхерд, Павле Колмакове, Галине Вишневской.

Отличную спортивную форму демонстрирует лидер нашей сборной по лыжным гонкам, наш воспитанник Алексей Полторанин.

В текущем сезоне Алексей завоевал бронзовую медаль на дистанции 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира, прошедшем в итальянском городе Тоблах, стал серебряным призером Этапа Кубка Мира городе Ленцерхайде (Швейцария), а также стал победителем Этапа Тур де Ски в городе Валь-ди-Фьемме (Италия) на дистанции масстарт 15 км классическим стилем.

Высокие результаты показывает сборная команда по фристайлу. Юлия Галышева на Чемпионате мира по фристайлу в Испании завоевала серебро в парном могуле. На Этапе Кубка мира (КНР) в дисциплине «могул» стала чемпионкой и серебряной призеркой, Дмитрий Рейзхерд - обладателем серебряной медали.

В городе Рука, Финляндия, на Этапе Кубка Мира по фристайлу Дмитрий Рейхерд завоевал серебряную медаль, а Павел Колманов-бронзовую Кроме того, в Швеции, на Этапе Кубка Мира по биатлону в составе смешанной эстафеты Галина Вишневская завоевала бронзовую медаль, - кратко обобщил конкурентное состояние восточноказахстанских спортсменов глава спортивного управления.

А.Байжигитович также сообщил, что 14 восточноказахстанским спортсменам ежемесячно выплачивается денежная стипендия из местного бюджета, общей суммой свыше 19 млн тенге.

Напомним, предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут в корейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. По предварительным данным, в играх примут участие свыше 5 тыс спортсменов из 80 стран мира. Будет разыграно 102 комплекта медалей в 15 видах спорта.

Людмила Малько

Фото с сайта sport-express.ru