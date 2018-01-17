В Москве прошла выставка "Казахские народные обычаи"

С большим успехом завершилась выставка "Казахские народные обычаи", которая проходила в Москве почти месяц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.

Культурное мероприятие прошло в очень удачное время новогодних каникул в России: у москвичей и гостей столицы была прекрасная возможность насладиться изысканными и оригинальными творческими работами. В экспозиции были представлены 90 картин известного казахстанского художника Ералы Оспанулы, признанного не только в Казахстане, но и за рубежом: его графика не раз выставлялась на лотах старейших мировых аукционных домов Sotheby's и Christie's.

Графические работы мастера позволили увидеть старинные традиции и обычаи казахов, сопровождающие важные этапы в жизни человека: его рождение, женитьбу, смерть и т. д.

Чтобы добиться достоверности изображения, передать дух времени, Ералы Оспанулы пользовался старинными гравюрами и фотографиями вековой давности. На основе проработки исторических источников конца XIX – начала XX вв. был создан визуальный графический ряд, сопровождаемый краткими, но емкими характеристиками обрядов и ритуалов, многие из которых или уже забыты, или искажены.

Каждое изображение сопровождалось рассказом о смысле обычая, его значении в жизни некогда кочевого народа. Поэтому так интересно было вглядываться в лица людей на его рисунках, рассматривать их фигуры, жесты, детали одежды, убранство юрты. Источником вдохновения художника стала глубинная историческая память казахского народа, его богатейшее культурное наследие, реминисценцию которого можно уловить в каждом рисунке автора. Стоит отметить, выставка открылась в День Независимости Республики Казахстана.

"Посетителей выставки было не счесть. Она вызвала живой и глубокий интерес не только у обычных посетителей, но и у специалистов, ценителей искусства, пришедших в восторг от каллиграфической точности передачи рисунков", – отметила директор Антикварного центра на Садовом Карина Король.

По ее словам, Казахстану повезло с таким мастером, потому что он не просто художник, но и еще историк, былинописатель.

"Хотя мы долго жили в одной стране, всё же в России мало знают о Казахстане, – призналась она. – Экспозиция стала для нас поистине открытием, нам было очень интересно познакомиться с нравами и обычаями казахского народа. Я очень рада, что в стенах нашего центра прошла эта выставка. Мне, как его директору, преподавателю и специалисту по истории искусств хочется сказать: побольше таких выставок!".

Фото: посольство РК в РФ