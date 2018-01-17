Назначен заместитель акима Акмолинской области

Канат Идрисов назначен заместителем акима Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz.

«Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на аппаратном совещании ознакомил актив с рядом кадровых изменений. Распоряжением акима области от 17 января текущего года по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Идрисов Канат Муратович назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам индустрии и инвестиций», - говорится в сообщении пресс-службы акимата области.

Канат Идрисов, 1967 года рождения, уроженец города Кокшетау. Окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института и Республиканский межотраслевой институт учета и статистики.

С 1992 по 2006 годы работал в налоговых органах Акмолинской области. С 2006 по 2008 годы был заместителем директора «ГНПП Бурабай». В период с 2008 по 2018 годы работал в Управлении Делами Президента Республики Казахстан. До настоящего назначения являлся заведующим отделом по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Также Малик Мурзалин представил назначенного по согласованию с Секретариатом ассамблеи народа Казахстана нового заведующего секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Галлямова Рината Фаатовича.

Ринат Галлямов, 1983 года рождения, уроженец города Кокшетау. Окончил Кокшетауский университет, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Гуманитарно-техническую академию.

В период с 2003 по 2007 годы был координатором молодежного студенческого центра, затем проректором по воспитательной работе Кокшетауского университета. С 2008 года работает в сфере государственной службы, занимал должности от ведущего специалиста до руководителя отдела в областных управлениях. До настоящего назначения работал в должности руководителя управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области.