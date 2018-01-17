Экс-замакима Сарыаркинского района столицы осудили на 9 лет
Как следует из материалов дела, Риза Акчурин похитил 122 млн бюджетных тенге.
Бывший заместитель акима Сарыаркинского района Риза Акчурин осужден на девять лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.
Об этом говорится в приговоре Сарыаркинского районного суда № 2 города Астаны от 29 декабря 2017 года.
«Акчурину Ризе Анваровичу назначить наказание девять лет лишения свободы с конфискацией имущества - автотранспортного средства марки Toyota Highlander, приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», ― говорится в тексте приговора.
Изучив доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Как следует из материалов дела, Риза Акчурин похитил 122 млн бюджетных тенге.
«Акчурин Р.А., являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершил хищение бюджетных денежных средств в общей сумме 122 127 221,4 тенге за 2015-2016 годы, тем самым совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, в особо крупном размере, с использованием ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install СервисCom», ― отмечено в приговоре.
О задержании Ризы Акчурина стало известно в январе 2017 года. Его подозревали в том, что, находясь в сговоре с гендиректором ТОО «Астана Тазалык» акимата Астаны Басканбаевым, учредил ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com» и обеспечивал выигрыши в 2016 году конкурсов государственных закупок на санитарную очистку столичных улиц на 1,8 миллиарда тенге.
Фото с сайта aif.ru
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