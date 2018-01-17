Экс-замакима Сарыаркинского района столицы осудили на 9 лет

Бывший заместитель акима Сарыаркинского района Риза Акчурин осужден на девять лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Об этом говорится в приговоре Сарыаркинского районного суда № 2 города Астаны от 29 декабря 2017 года.

«Акчурину Ризе Анваровичу назначить наказание девять лет лишения свободы с конфискацией имущества - автотранспортного средства марки Toyota Highlander, приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», ― говорится в тексте приговора.

Изучив доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Как следует из материалов дела, Риза Акчурин похитил 122 млн бюджетных тенге.

«Акчурин Р.А., являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершил хищение бюджетных денежных средств в общей сумме 122 127 221,4 тенге за 2015-2016 годы, тем самым совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, в особо крупном размере, с использованием ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install СервисCom», ― отмечено в приговоре.

О задержании Ризы Акчурина стало известно в январе 2017 года. Его подозревали в том, что, находясь в сговоре с гендиректором ТОО «Астана Тазалык» акимата Астаны Басканбаевым, учредил ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com» и обеспечивал выигрыши в 2016 году конкурсов государственных закупок на санитарную очистку столичных улиц на 1,8 миллиарда тенге.

Фото с сайта aif.ru