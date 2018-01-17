Судебная защита

Судебная защита является эффективной в том случае, если обеспечивает реализацию целей правосудия - защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов гражданских отношений, выбравших надлежащий способ защиты своих прав. Истец или заявитель в ходе судебного процесса должны доказать, что их право или интерес нарушены, или они имеют право на заявление в суд требования в соответствии с законом и выбор надлежащего способа зашиты.

Способ защиты гражданских прав - это предусмотренная законом материально-правовая мера принуждения, посредством которой производится воздействие на нарушителя гражданских прав и охраняемых законом интересов с целью пресечения, предотвращения, устранения нарушения права, его восстановления и (или) компенсации потерь, вызванный нарушением права.

Конкретные способы судебной защиты нарушенных или оспариваемых субъективных гражданских прав перечислены в п. 1 ст. 9 ГК РК, это: признание прав; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждение к исполнению обязанности в натуре; взыскание убытков, неустойки; признание сделки недействительной; компенсация морального вреда; прекращение или изменение правоотношений; признание недействительным или не подлежащим применению не соответствующего законодательству акта органа государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа; взыскание штрафа с государственного органа или должностного лица за воспрепятствование гражданину или юридическому лицу в приобретении или осуществлении права, а также иные способы, предусмотренными законодательными актами. Все эти способы по своему характеру являются универсальными, т.е. могут быть использованы для защиты любых субъективных гражданских прав.

Следует отметить, что по своему характеру вышеперечисленные универсальные способы имеют отличия, что позволяет разделить их на меры ответственности и меры воздействия, не являющиеся по своему характеру мерами ответственности. Особенностью мер ответственности является то, что для их возложения на правонарушителя необходимо, чтобы его поведение с субъективной стороны характеризовалось виной. Что касается мер защиты, то их возложение не связывается с субъективным моментом. Меры ответственности и меры защиты отличаются также правовыми инструментами, которые используются при их применении для восстановления нарушенных прав. Так, меры гражданско-правовой ответственности по своему содержанию являются имущественными. Даже при возмещении морального вреда восстановительное воздействие проявляется в денежном выражении. Что касается мер защиты, то используемые при их применении средства не являются средствами исключительно имущественного характера. Применение к должнику мер ответственности преследует цели, свойственные гражданско-правовой ответственности. Это восстановительные (компенсационные), стимулирующие (предупредительные), карательные, воспитательные функции. Мерам же защиты свойственна лишь одна из вышеперечисленных функций - восстановительная, она же является главной задачей применения мер защиты. К мерам ответственности из указанных законом мер воздействия относятся: взыскание с лица, нарушившего право, причиненных убытков, в т. ч. реальных убытков и неполученных доходов, взыскание с лица в случаях, предусмотренных законом или договором, неустойки (штрафа, пени), взыскание средств за пользование чужими денежными средствами, иная договорная ответственность. Меры защиты, как и меры ответственности, направлены на охрану существующих общественных отношений и восстановление имущественного (либо неимущественного) положения субъектов гражданского права. Однако в отличие от мер ответственности, они не носят характер наказания, поскольку последнее предполагает отрицательные последствия для нарушителя в смысле ухудшения его имущественного положения по сравнению с предшествовавшим нарушению периодом и осуждение неправомерного поведения.

Несмотря на специфику личных неимущественных прав, в ГК РК отсутствует перечень способов защиты именно личных неимущественных прав, он указывает лишь на возможность применения любого из перечисленных в ст. 9 ГК РК способов защиты. Однако не все из названных законодателем способов зашиты одинаково подходят для защиты неимущественных прав. Некоторые способы защиты применимы не ко всем личным правам. Например, такая форма защиты, как восстановление положения, существовавшего до нарушения, возможна при защите чести, но далеко не всегда осуществима при повреждении здоровья.

По словам Т.В. Трофимовой, анализ применимости способов защиты гражданских прав, предлагаемых законодателем в ГК, при защите неимущественных прав свидетельствует о том, что в наибольшей степени соответствующими характеру нарушаемого права являются возмещение материального и компенсация морального вреда. Вместе с тем следствием нарушения неимущественных прав граждан и юридических лиц часто становится материальный вред в форме упущенной выгоды, а его возмещение в силу сложности доказывания причинно-следственных связей, возникающих между нарушением неимущественного права и упущением выгоды, в правоприменительной практике крайне проблематично [43, С. 101].

Определяя способы защиты личных неимущественных прав, М.К. Сулейменов и Г.А. Алиханова отмечают следующее: «Личные неимущественные права возникают в отношении благ неимущественного характера, соответственно, и защищаются они в основном способами, не имеющими целью восстановление нарушенного имущественного положения потерпевшего. Такими способами, согласно ст. 9 ГК, являются: признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Но лицо, личные неимущественные права которого нарушены, помимо этих мер, согласно п. 1 ст. 141 ГК, имеет право на возмещение морального вреда, что не предусматривалось ранее действовавшим гражданским законодательством» [6, С. 399].

К тем способам защиты, которые перечисляют М.К. Сулейменов и Г.А. Алиханова в юридической литературе добавляют следующие: прекращение или изменение правоотношений, признания недействительным или не подлежащим применению не соответствующего законодательству акта органа государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа, а также иные способы, предусмотренные законом, например опровержение сведений, порочащих честь и достоинство гражданина. В юридической литературе с учетом особенностей личных неимущественных прав предлагается установить в законе нетрадиционные способы защиты этих прав, направленные как на предупреждение их нарушения, так и на эффективную защиту уже нарушенных личных неимущественных прав.

В настоящее время исчерпывающий перечень способов защиты личных неимущественных прав содержится в п. 2 нормативного постановления Верховного Суда РК от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» [13], согласно которому защита личных неимущественных благ и прав производится судом путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения личных неимущественных благ и прав, в том числе признания недействительными или не подлежащими применению актов государственных органов, не соответствующих законодательству; устранения последствий нарушения личных неимущественных благ и прав; компенсации морального вреда. Личные неимущественные блага и права защищаются судом как применением указанных выше способов в их совокупности, так и каждого из них в отдельности.

Среди перечисленных способов защиты специфическим является такой способ защиты личных неимущественных прав как компенсация морального вреда. На то, что компенсация морального вреда является именно способом защиты личных неимущественных прав граждан указывает п. 4 ст. 951 ГК РК [48], гласящий: «моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами». Юридическое лицо согласно действующему законодательству право на возмещение морального вреда не имеет и если причинен вред его деловой репутации, то единственным способом его защиты является требование о возмещении убытков. Такой подход к вопросу о возмещении морального вреда юридическому лицу утвердился в гражданском законодательстве относительно недавно - с внесением в статьи 141 и 951 ГК РК изменений Законом № 421-IV от 25 марта 2011 года. Ранее же право на компенсацию морального вреда имели и юридические лица. Как указывалось по этому поводу в Пояснительной записке к проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования гражданского законодательства» [49]: «Предлагаемое изменение имеет целью исключить возможность взыскания морального вреда за нарушения личных неимущественных прав юридического лица. Данное изменение связано с тем, что юридическое лицо потенциально не может испытывать нравственные страдания и какие либо моральные переживания. Такая возможность есть только у человека».

В п. 1 ст. 9 ГК РК компенсация морального вреда конкретно обозначена как способ судебной защиты гражданских прав. Судебная защита личных неимущественных благ и прав, принадлежащих физическим лицам от рождения или в силу закона, а также возмещение причиненного им морального вреда, отмечается в вышеуказанном нормативном постановлении Верховного Суда РК от 27 ноября 2015 года № 7, является одной из эффективных гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Пункт 1 ст. 951 ГК РК определяет моральный вред как нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения.

В пункте 3 нормативного постановления Верховного Суда РК от 27 ноября 2015 года № 7 содержащиеся в данном определении понятия разъясняются следующим образом. Под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав. Под нравственными страданиями (эмоционально-волевыми переживаниями человека) следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, состояние дискомфорта и т. д. Эти чувства могут быть вызваны, например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, так и его близких родственников, супруга/супруги; незаконным лишением или ограничением свободы либо права свободного передвижения; причинением вреда здоровью, в том числе уродующие открытые части тела человека шрамами и рубцами; раскрытием семейной, личной или врачебной тайны; нарушением тайны переписки, телефонных или телеграфных сообщений; распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина; нарушением права на имя, на изображение; нарушением его авторских и смежных прав и т. д. Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, испытываемую гражданином в связи с совершением насилия или причинения вреда здоровью.

Судья Алматинского

районного суда г.Астаны Асанова С.С.