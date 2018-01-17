Фото злостных неплательщиков алиментов появились на билбордах в Актюбинской области

Прокуратурой Каргалинского района Актюбинской области в рамках проекта «Алименты. 30 шагов против их неуплаты», проведены мероприятия. Так, на центральной улице райцентра Бадамша Каргалинского района вывешены билборды на темы: Әке, алимент төлеші, "Папа, заплати алименты", где размещены фотографии должников-алиментщиков, чьи суммы долга по алиментам превысила 1 млн тенге, сообщает корреспондент Bnews.kz.

Мирные способы решения конфликта, такие как разъяснительная работа уже не помогает должникам осознать свою ответственность. Выставив нарушителей напоказ, прокуроры решили, что им будет стыдно и они погасят долги. Закон разрешает распространение фотографии неплательщиков, которые находятся в розыске если это необходимо для исполнения судебных решений.

Уклонисты от алиментов также угодили на обозрение в многолюдных местах Актобе. Их фото вывешены в маршрутных автобусах. Как выяснилось такие методы имеют эффект. В арсенале судебных исполнителей есть и другие не менее эффективные методы принудительного взыскания.

"Мы имеем право повесить фото на обозрение, если неплательщик находится в розыске. И это эффективно. Так в прошлом году таким способом удалось найти местоположение нескольких должников. Знакомые, соседи сообщили о местонахождении разыскиваемых. Есть и другие методы принудительного взыскания. Мы вручаем неплательщикам требования, накладываем ограничения на счета, запрет на выезд, если есть автотранпсорт, то можем временно приостановить действие водительских прав у должников, привлекаем к административной ответственности или даже уголовной", - сообщила руководитель отдела по взысканию алиментов департамента юстиции Актюбинской области Рыскуль Умирзакова.

Отметим, что в прошлом году число недобросовестных должников по алиментам в Актюбинской области увеличилось на 1336 человек. Из девяти тысяч алиментщиков добровольно платят алименты лишь 4 618 человек, это 51,3%. Со всех остальных долги приходится взимать принудительно. При этом 280 человек находятся в черном списке злостных уклонистов. Судоисполнители напоминают, что за злостное уклонение от уплаты алиментов предусматривается уголовная ответственность.

Фото с сайта bnews.kz