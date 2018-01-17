Алматинка пыталась выброситься из окна многоэтажки

В Алматы гражданская активистка Дильнар Инсенова пыталась выбросить из окна, передает портал Bureau.kz.

Сегодня у многоэтажного дома №28 жилого комплекса «Аккент» было шумно. Многочисленные прохожие наблюдали, как из окна восьмого этажа женщина, свесив ноги, угрожала покончить собой, если к дому приблизится частный судебный исполнитель Сауле Кунчуакова. За всем этим снизу наблюдали сотрудники полиции, МЧС, пожарной и медицинской служб.

На отчаянный шаг, по словам Инсеновой, ее толкнуло решение Алатауского районного суда от 6 октября 2017 года, согласно которому руководителя общественного фонда «Центр медико-социальной защиты населения» и трех ее несовершеннолетних детей подлежало выселить из единственного жилья.

Пресечь акт суицида удалось нескольким активистам, находившимся рядом с Инсеновой. Приложив немалые усилия, им удалось оттащить общественницу от открытого настежь окна, попутно уговаривая ее не идти на крайние меры.

По словам Дильнар Инсеновой, квартира была приобретена через посредника в рассрочку, но в результате серых схем жилплощадь в настоящее время осталась в праве собственности у турецкой строительной компании «Айт Хаузинг Комплекс», занимавшейся продажей квартир в жилом комплексе «Аккент».

После продолжительных переговоров стороны пришли к согласию. Судоисполнитель Кунчуакова пообещала отсрочить выселение до окончания отопительного сезона - 15 апреля. Инсенова же пообещала исполнить к этому времени решение суда, если ей не удастся за этот период доказать в судебном порядке свое право на квартиру. Однако, как позже сообщила женщина, судебный исполнитель пересмотрел свое решение и дал на сборы всего две недели.

Напомним, это уже не первый скандал, связанный с жилым комплексом «Аккент». Впервые о нем заговорили в 2016 году, когда турецкая строительная компания «АйтХаузинг Комплекс» начала массовые выселения людей, которые приобрели в рассрочку квартиры. Тогда без крыши над головой осталось более 200 семей.

Фото: bureau.kz, yandex.ru