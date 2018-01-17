Аэропорты и авиакомпании проверят на безопасность полетов

В 2018 году Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК будет проводить ежегодную сертификацию и инспектирование предприятий воздушного транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16-2 Закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» уполномоченный орган в сфере гражданской авиации ежегодно принимает программу по обеспечению постоянного надзора, под которой понимается комплекс мероприятий, проводимых уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, по поддержанию соответствия сертифицированных эксплуатантов и организаций гражданской авиации сертификационным требованиям и требованиям законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, - говорится в сообщении комитета.

В рамках плана планируется проверить:

- 20 эксплуатантов осуществляющих коммерческие перевозки (7 сертификационных обследования, 46 инспекций и 39 совмещенных маршрутных и перронных проверок);

- 36 эксплуатантов осуществляющих авиационные работы (10 сертификационных обследования, 90 инспекций и 49 совмещенных маршрутных и перронных проверок);

- 11 эксплуатантов авиации общего назначения (1 сертификационное обследование и 23 инспекции);

- 20 организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники (8 сертификационных обследований и 13 инспекций);

- 11 филиалов РГП «Казаэронавигация» (11 инспекций сертифицированных служб аэронавигационных организаций);

- 14 организаций задействованных в поисково-спасательном обеспечении полетов (14 инспекций);

- 24 аэропорта/аэродрома (13 сертификационных обследования и 29 инспекций);

- 8 вертодромов (8 сертификационных обследования и 8 инспекций);

- 23 авиационных учебных центра (10 сертификационных обследования и 36 инспекционных проверок).

-25 иностранных авиакомпаний (25 перронных проверок).

- 4 авиационных медицинских центра и 5 авиационных медицинских экспертов (9 инспекций);

- 44 различных видов инспекционных и сертификационных проверок субъектов отрасли по области авиационной безопасности.

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