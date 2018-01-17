Конфликт с полицейским в Алматы: за водителем BMW числится 42 нарушения ПДД

Водитель BMW, ставший героем видеозаписи конфликта с сотрудником полиции в Алматы, как выяснилось, не один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, также его лишали прав на 2 года, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДВД Алматы, за гражданином Ф., 1985 г.р., с 2008 года по настоящее время зарегистрировано 42 нарушения ПДД. Это: тонировка - 1, маневрирование - 5, управление ТС без документов - 2, отсутствие техосмотра - 2, нарушение правил остановки/стоянки - 2, непристегнутый ремень безопасности - 2, пользование мобильным телефоном при управлении - 1, уклонение от обязательного страхования - 2, управление ТС без госномеров - 3, 6 - несоблюдение требований знаков разметки. Лидирует нарушение скоростного режима - их зарегистрировано 11.

"В настоящее время за этим гражданином числится 18 неоплаченных штрафов. 5 из них были зафиксированы устройствами в автоматическом режиме (фото/видео фиксация) - это 3 нарушения скоростного режима и 2 нарушения требований знаков разметки. Остальные были выявлены сотрудниками Дорожной полиции. В 2009 году данный гражданин был привлечен к административной ответственности за управление ТС в состоянии наркотического опьянения, по ч.1 ст.467 КоАП РК. Административным судом он был лишен прав на 24 месяца", - рассказали в городской полиции.

Также стало известно, что, согласно базе данных Управления адмполиции Алматы, на BMW, которым управлял гражданин Ф., трижды наложен арест тремя разными судебными исполнителями. В одном случае - за неисполнение обязательств перед ТОО (3,5 млн тенге). В двух случаях за неуплату адмштрафов.

Поэтому, согласно имеющейся Инструкции, в случае выявления таких авто, они подлежат транспортировке и водворению на специализированную штрафстоянку до полного устранения долгов по штрафам. В связи с чем BMW была водворена на штрафную стоянку.

Также в ДВД прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что авто могли завезти из Кыргызстана, где оно все еще зарегистрировано.

"На предмет того, что машина была, возможно, завезена, сейчас в УВД Медеуского района проводятся проверочные мероприятия", - отметили в ДВД.

Со слов гражданина Кыргызстана, якобы все еще являющегося владельцем данной машины, известно, что им была оформлена генеральная доверенность, и покупатель обязался платить частями, но не выполнил обязательств. В связи с чем мужчина намерен подать заявление в отношении гражданина Ф.

Также стало известно, что герой ролика с женой написали заявление в Управление собственной безопасности в отношении сотрудника полиции.

"Действия сотрудника полиции станут предметом служебного расследования, к которому приступили сотрудники Управления собственной безопасности ДВД города", - сообщили по данному факту в полиции.