Известного блогера осудили за вымогательство в ВКО

Ему назначено наказание - лишение свободы на 7 лет с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

В специализированном межрайонном уголовном суде по ВКО огласили приговор по делу Рината Халикова, известного в соцсетях как "Дядя Река", сообщает Zakon.kz со ссылкой на yk.kz.

В приговоре суда сообщается, что за неразглашение информации об изнасиловании Елены Ивановой Халиков неоднократно, с августа по октябрь, требовал деньги от Ержана Скакова и доверенность на трехкомнатную квартиру в центре Усть-Каменогорска. Которую в итоге получил вместе с 30 000 долларов и был задержан с поличным.

При этом сведения об изнасиловании Ивановой в интернете появились уже в августе. Дело в отношении Скакова было закрыто за недоказанностью.

Ринат Халиков признан виновным по ст. 194 ч.4 п. 2 УК РК - "Вымогательство в крупном размере".

Ему назначено наказание - лишение свободы на 7 лет с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества, добытого преступным путем.

Такового не оказалось и будет конфискован айфон, хранившийся в качестве доказательства. Скаковым заявлен материальный ущерб 1 млн 20 тыс. тенге, от возмещения морального ущерба в размере 1 млн тенге, которого он требовал вначале, потерпевший отказался.

Фото с сайта itau.kz