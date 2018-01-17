Известного блогера осудили за вымогательство в ВКО
Ему назначено наказание - лишение свободы на 7 лет с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.
В специализированном межрайонном уголовном суде по ВКО огласили приговор по делу Рината Халикова, известного в соцсетях как "Дядя Река", сообщает Zakon.kz со ссылкой на yk.kz.
В приговоре суда сообщается, что за неразглашение информации об изнасиловании Елены Ивановой Халиков неоднократно, с августа по октябрь, требовал деньги от Ержана Скакова и доверенность на трехкомнатную квартиру в центре Усть-Каменогорска. Которую в итоге получил вместе с 30 000 долларов и был задержан с поличным.
При этом сведения об изнасиловании Ивановой в интернете появились уже в августе. Дело в отношении Скакова было закрыто за недоказанностью.
Ринат Халиков признан виновным по ст. 194 ч.4 п. 2 УК РК - "Вымогательство в крупном размере".
Ему назначено наказание - лишение свободы на 7 лет с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества, добытого преступным путем.
Такового не оказалось и будет конфискован айфон, хранившийся в качестве доказательства. Скаковым заявлен материальный ущерб 1 млн 20 тыс. тенге, от возмещения морального ущерба в размере 1 млн тенге, которого он требовал вначале, потерпевший отказался.
Фото с сайта itau.kz
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