ДНК мумий раскрыла семейную тайну возрастом четыре тысячи лет

Анализ ДНК позволил установить, являются ли на самом деле братьями Нахт-Анх и Хнум-Нахт, умершие примерно в 1800 году до нашей эры. Споры об этом велись последние сто лет, сообщает Vesti.ru.

Это первое исследование, в котором для установления родства одновременно анализировались митохондриальная ДНК и ДНК Y-хромосомы мумий. О достижении рассказано в научной статье, которую сотрудники Манчестерского университета Константина Дросоу (Konstantina Drosou), Кэмпбелл Прайс (Campbell Price) и Теренс Браун (Terence Brown) опубликовали в издании Journal of Archaeological Science.

Парное захоронение было обнаружено в 1907 году. Иероглифическая надпись гласила, что здесь похоронены сыновья местного "губернатора". Также в ней были названы их имена и имя их матери. Однако учёные, осмотрев мумии, усомнились в их родстве: индивидуальные черты не обнаруживали никакого сходства.

С тех пор древние останки хранились в Манчестере, а египтологи дискутировали по поводу семейной истории четырёхтысячелетней давности. Новое исследование, похоже, ставит точку в этом вопросе.

Как уточняется в пресс-релизе исследования, учёные извлекли ДНК из зубов почивших египтян. При этом впервые в мировой египтологии одновременно исследовались ДНК Y-хромосомы и митохондриальная ДНК. Известно, что первая достаётся ребёнку исключительно от отца, а вторая – только от матери.

Анализ дал любопытные результаты: мать у двух братьев действительно общая, а вот отцы разные. Похоже, перед нами, увы, история супружеской неверности. Так новые технологии позволили закончить дискуссию продолжительностью более века.

Фото: Manchester Museum, The University of Manchester