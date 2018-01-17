17 января 2018 года в период с 20:00 ч по 21:30 ч Кабинет налогоплательщика и СОНО будут вне доступа

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в связи с проведением работ по обновлению Web-приложение «Кабинет налогоплательщика», клиентские приложения СОНО для налогоплательщиков, СОНО для уполномоченных органов не будут доступны 17 января 2018 года в период с 20:00 часов по 21:30 часов.