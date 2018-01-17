Вынесен приговор по делу о наезде на сотрудника СОБР в Алматы
Подсудимый Рахымжан Есенбаев осужден на 2,5 года, также он лишен права управлять транспортом на 5 лет.
В Жетысуском районном суде №2 вынесли приговор по делу сотрудника специального отряда быстрого реагирования (СОБР) погибшего на посту полиции на автодороге Алматы — Капшагай, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Старший инспектор СОБР департамента внутренних дел Алматы, капитан полиции Жандос Нургазиев нес службу на стационарном посту полиции, расположенном на третьем километре автодороги Алматы — Капшагай. Около пяти вечера в результате наезда автомобиля "МАЗ-642208" капитан полиции от полученных травм скончался на месте.
Приговором суда подсудимому Рахымжану Есенбаеву назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с запретом на вождение сроком на 5 лет.
Кроме того, председатель Жетысуского районного суда №2 Елмахан Дильдабаев постановил взыскать в солидарном порядке 3,1 миллиона тенге в качестве материального ущерба, 340 тысяч тенге за адвоката и 3 миллиона тенге с подсудимого за моральный вред семье погибшего.
Фото © Sputnik / Данияр Дауталиев
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