Доставленную из Таиланда в Алматы недоношенную девочку выхаживают врачи

Состояние ребенка оценивается как тяжелое за счет респираторных нарушений, планируется перевод ребенка на второй этап выхаживания в отделение патологии новорожденных.

О состоянии рожденной недоношенной в Таиланде казахстанки, доставленной санавиацией в Алматы, рассказали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 января 2018 года в Центр перинатологии и детской кардиохирургии санитарной авиацией в сопровождении мобильной медицинской бригады был доставлен недоношенный ребенок.

«С момента поступления в Центр девочка получает лечение в условиях кувеза, налажена подача тепла, организован консилиум с привлечением ведущих специалистов, по результатам консилиума выставлен диагноз: респираторный дистресс синдром I типа. Ателектазы легких, дыхательная недостаточность 0-I степени. Недоношенность 32 недели. Маловесный к сроку гестации. Морфофункциональная незрелость», - рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Алматы Нуржан Исабеков.

Сейчас новорожденной недоношенной девочке назначена инфузионная терапия. Состояние ребенка оценивается как тяжелое за счет респираторных нарушений, планируется перевод ребенка на второй этап выхаживания в отделение патологии новорожденных.

6 января у гражданки Казахстана, находившейся на семейном отдыхе в Таиланде, начались преждевременные роды. Семимесячная малышка родилась весом 1430 грамм, с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья.

После получения всей необходимой медицинской документации Министерством здравоохранения РК совместно с Республиканским центром санитарной авиации и Министерством иностранных дел РК, незамедлительно был начат процесс организации транспортировки малышки и ее мамы на родину.

16 января специализированным бортом санитарной авиации, оснащенным необходимым медицинским оборудованием, в сопровождении мобильной бригады службы санитарной авиации девочка вместе с мамой были благополучно транспортированы в Центр перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы для дальнейшего получения необходимой медицинской помощи в условиях стационара.

По данным Министерства здравоохранения РК, за 5 лет существования службы санитарной авиации, из-за рубежа на родину было транспортировано 40 граждан Казахстана, находящихся в критическом состоянии. Все медицинские транспортировки из стран ближнего и дальнего зарубежья были осуществлены за счет средств республиканского бюджета.

Фото с сайта inform.kz