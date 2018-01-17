Житель Костанайской области спас дочь ценой своей жизни
Мужчина вынес трехлетнюю девочку из горящего дома.
Трехлетняя девочка потеряла родителей при пожаре в частном доме в Мендыкаринском районе Костанайской области. Ребенка спас от огня отец, но выбраться самому и его супруге не удалось, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
По данным ДЧС, пожар в доме вспыхнул 15 января. Когда глава семьи подъехал к дому, обнаружил, что он горит. Не раздумывая, мужчина забежал в горящий дом и вынес дочь. Спасти супругу и выбраться самому из огня ему не удалось.
Причины пожара устанавливаются. На месте работают сотрудники пожарной испытательной лаборатории.
Фото ДЧС Костанайской области. Источник: Sputnik Казахстан
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