В банке «АзияКредит» опровергли информацию о хищении денежных средств ЕНПФ

Распространенная в ряде СМИ информация не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В среду, 17 января, АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» официально опроверг информацию о своей причастности к хищению денежных средств ЕНПФ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

По заявлению банка, на информационных порталах ряда СМИ была опубликована информация, «содержащая беспочвенные обвинения со стороны защиты по уголовному делу АО «ЕНПФ» о неправомерных действиях AsiaCredit Bank в отношении собственных средств ЕНПФ и требованию о наложении ареста на денежные средства Банка».

В финансовой организации сообщили, что указанная информация не соответствует действительности и не подтверждена официальными документами.

«В гражданско-правовых отношениях с Кенжебаевым Б.С. и ТОО «Бузгул Аурум» Банк действовал строго в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенных договоров. Указание о хищении Банком денежных средств ЕНПФ недостоверно и голословно, так как Банк не имел никаких отношений с ЕНПФ в рамках финансирования Кенжебаева Б.С.», - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в пресс-службе, к AsiaCredit Bank не было предъявлено никакого обвинения на стадии досудебного расследования и на сегодняшний день отсутствует какое-либо вступившее в законную силу решение суда, которым была бы доказана вина банка либо его причастность к утрате денег ЕНПФ.

Фото с сайта vibirai.ru