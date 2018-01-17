Смартфоны с Android атакует «всемогущий» вирус

Эксперты полагают, что вирус был разработан в Италии.

Переписка и разговоры в мессенджере WhatsApp и ряда других приложений лишились своей приватности из-за нового вируса-трояна, атакующего устройства на платформе Android.

По данным FoneArena, речь идет о практически всемогущем вирусе под названием Skygofree Android, который способен завладевать смартфоном и с его помощью делать все, что угодно.

Будучи установленным на телефон, троян может, в частности, отслеживать местоположение устройства, включать диктофон, контролировать сотовую связь, Bluetooth и Wi-Fi, а также управлять приложениями. В частности, для него не составляет труда «украсть» переписку из Facebook Messenger, Skype, Viber и WhatsApp или записать разговоры.

По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», «подцепить» вирус можно на фейковых сайтах мобильных операторов при скачивании мобильных приложений, и потому предпочтительно пользоваться только Google Play.

«Skygofree — один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы», — отметили аналитики.

Кроме того, эксперты полагают, что вирус был разработан в Италии, где 31 октября 2017 года был зарегистрирован домен для его распространения.

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