В ворота Акорды врезался Porsche Cayenne

Фотографии были опубликованы в Сети.

Фото въехавшей в КПП здания резиденции Президента РК автомашины Porsche Cayenne распространяют пользователи социальных сетей. В приложенном сообщении говорится, что инцидент произошел якобы ночью 17 января, передает корреспондент BNews.kz.

"Инспектор отдельного специализированного батальона УП ДВД г. Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки "Porsche Cayenne", гос. номер, 420 ULA 01, совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" (со стороны ул. Достык)", - говорится в сообщении.

Также говорится, что во время ДТП в салоне автомашины находился и командир взвода отдельного специализированного батальона УАП ДВД г.Астаны капитан полиции Г.Жумахметов, являвшийся хозяином машины. После ДТП он скрылся с места происшествия.

Отмечается, что на данный момент УСБ ДВД Астаны начато служебное расследование.

В пресс-службе ДВД Астаны получить комментарий пока не удалось.

Фото: соцсети