Биткоин упал ниже 10 тысяч долларов

За минувшие сутки самая популярная криптовалюта в мире обрушилась на четверть.

Стоимость биткоина в среду, 17 января, опускалась ниже 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

За среду стоимость криптовалюты снизилась до 9 958 долларов, затем, спустя полчаса, она поднялась до 10 315 долларов. Капитализация биткоина составила более 173 миллиардов долларов.

Стоимость биткоина не опускалась ниже 10 тысяч долларов с ноября 2017 года. В середине декабря цена на него установила рекорд, перевалив за 20 тысяч долларов.

За минувшие сутки самая популярная криптовалюта в мире обрушилась на четверть. Падение продемонстрировали и другие криптовалюты из первой сотни. Они дешевеют на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, которые хотят ограничить или запретить торговлю ими.

Фото: Benoit Tessier / Reuters. Источник: Лента.ру