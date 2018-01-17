У жителя Алматинской области изъяли самопальный обрез

Сотрудники полиции Алматинской области задержали 26-летнего жителя Алакольского района, у которого был изъят обрез от гладкоствольного ружья «ИЖК», 32 калибра. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе регионального департамента внутренних дел.

Огнестрельное оружие со сбитыми регистрационными заводскими номерами сельчанин хранил дома и якобы намеревался использовать обрез на охоте.

«В своих показаниях подозреваемый пояснил, что одноствольное ружьё нашел в лесопосадке при заготовке дров. С учетом того, что оружие не мог официально зарегистрировать и использовать, он, укоротив ствол и приклад, изготовил из него обрез. Сейчас по факту незаконного изготовления оружия возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.288 УК РК», - сообщили в полиции.

Как выяснилось, в 2017 году из общего количества изъятого огнестрельного оружия, усилиями полиции региона было направлено на уничтожение 14 обрезов, считающихся «бандитским оружием».

«За 17 дней января из оборота изъято 20 единиц оружия, из которых 2 обреза. По указанным фактам проводятся расследования» - дополнили в областном ДВД.

Согласно казахстанскому уголовному законодательству задержанному мужчине за изготовление обреза грозит крупный штраф, ограничение свободы либо её лишение до пяти лет.

Правоохранители напоминают, что граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Фото с сайта revival-church.ru