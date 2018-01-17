В ЮКО открылся центр для детей с особыми образовательными потребностями

Сегодня в Южно-Казахстанской области открылся кабинет психолого-педагогической коррекции для детей с особыми образовательными потребностями. Ознакомившись с работой первого в регионе учреждения, занимающегося лечением детей с ограниченным возможностями, аким области Жансеит Туймебаев остановился на важности центра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

«Для того, чтобы улучшить жизнь детей и достичь их светлого будущего, необходима своевременная помощь квалифицированных специалистов. Именно поэтому для детей с особыми образовательными потребностями и их семей открылся такой центр. Теперь наши дети благодаря помощи квалифицированных специалистов смогут получить образование на должном уровне», - сказал Ж. Туймебаев.

Отметим, что это восьмой по счету проект в стране, который реализуется благотворительным Фондом «Дара» и областным управлением образования Южно-Казахстанской области при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Здесь любой особенный ребенок и его семья могут получить комплексную квалифицированную помощь дефектолога, психолога, логопеда, сурдопедагога, массажиста и тифлопедагога. Кабинет коррекции имеет возможность ежегодно принимать до 150 детей.

В ходе заседания глава региона выразил благодарность учредителю благотворительного фонда «Дара» Гульнаре Досаевой за значительный вклад в создание центра. В свою очередь, Г. Досаева подчеркнула, что обучение и лечение в таком центре позволит детям быстрее поправиться.

В целом, в Шымкенте проживают более 9 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе более 4 тысяч из них - дети с ограниченными возможностями, и 672 ребенка дошкольного возраста, имеющие нарушения в развитии.