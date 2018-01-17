Рада отказалась разрывать дипломатические отношения с Россией

Ранее предлагалось внести поправку о разрыве дипотношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Верховная рада отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса, передает РИА Новости.

Инициативу поддержали 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее эту поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести предложение на голосование. Окончательное голосование состоится в четверг.

Рада обсуждает проект закона о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В первом чтении проект одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик. В то же время посольства и консульства обоих государств работают в прежнем объеме.

Согласно украинскому законодательству, предложения о разрыве дипотношений может внести МИД или другой центральный орган исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства).

МИД заявлял, что не поддерживает подобную идею, так как считает, что это может негативно сказаться на украинцах. В Кремле отмечали, что разрыв дипотношений — суверенное дело Украины, однако принятие такого решения "дополнительно усложнит ситуацию", а также нанесет урон интересам как россиян, так и самих украинцев.

Инициативу о разрыве дипломатических отношений с Россией критиковали и в парламентской коалиции. По мнению ряда депутатов, такой шаг для Украины будет сродни "самоубийству" и приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Фото © AFP 2018 / Sergei Supinsky