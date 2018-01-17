Что писали зарубежные СМИ о встрече Трампа и Назарбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Белом доме с лидером США Дональдом Трампом. О визите главы РК активно писали зарубежные средства массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Так, издание The Daily Signal подчеркнуло важность и своевременность визита Назарбаева: «Это дало Трампу возможность продемонстрировать заинтересованность США в сотрудничестве с Центральной Азией по вопросам геополитики, экономики и безопасности. У Штатов хорошие отношения с Казахстаном налажены с 1990 годов. Эти узы становятся все крепче, но предстоит сделать еще очень много».

Издание рассказывает, что Казахстан является лидером Центральной Азии во многих сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, в вопросах энергетики.

Агентство Associated Press осветило обсуждение президентами вопросов ядерной безопасности: в статье выделяется рассказ Назарбаева о том, что республика в свое время владела крупным арсеналом ядерного оружия, но полностью отказалась от него.

На CNBC пригласили эксперта Пола Стронски, который выразил мнение, что Казахстан для США станет «дверью», обходным судоходным каналом в Афганистан, и поэтому сотрудничество с РК стратегически важно.

Стронски также прошелся по теме отношений Казахстана и России: он считает, что после передачи Крыма в 2014 году Казахстан оказался в незавидном положении, пытаясь выступать в роли медиатора между США и Россией.

Журналисты The Hill считают, что Трампу «нужно поаплодировать» за то, что он понял всю важность и необходимость личной встречи с Нурсултаном Назарбаевым.

«Визит Назарбаева в Вашингтон, так же, как и его встреча с СБ ООН, наглядно демонстрирует, как далеко может пойти страна за такой короткий срок со дня обретения независимости. Администрация Трампа воспользовалась отличной возможностью, которую проглядел его предшественник, убедиться, что интересы США приветствуются, понимаются и поддерживаются. Тем не менее, двум лидерам предстоит много важных решений».

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