На открытии Олимпиады КНДР и Южная Корея пройдут под общим флагом

Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном выходе команд на открытии Олимпиады в Пхёнчхане под флагом объединения и согласовали численность северокорейской команды спортсменов, проведя в среду шесть встреч в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Об этом пишет РИА Новости.

По их договоренности, в феврале на открытии Игр команды Севера и Юга продемонстрируют стремление к национальному воссоединению совместным маршем под белым флагом, на котором голубым цветом изображен силуэт Корейского полуострова.

Как говорится в опубликованном по итогам переговоров совместном заявлении, на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане КНДР и Южная Корея сформируют единую команду в женском хоккее, проведут совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён.

Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек. Она посетит Южную Корею 1 февраля, неделю спустя туда прибудут 230 болельщиков и журналисты. На Олимпиаде также состоится показательное выступление северокорейских мастеров тхэквондо.

Ранее стороны также договорились о направлении в Южную Корею музыкального коллектива в составе 140 человек. В "Алмазных горах" - Кымгансан в КНДР - будут проведены совместные культурные мероприятия двух корейских государств.

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