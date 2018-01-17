Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Врезавшихся в Акорду полицейских на Porsche уволили

17 января 2018, 21:07

Авария произошла в ночь на 17 января.

В Астане уволили сотрудников полиции, которые врезались на автомобиле Porsche Cayenne в ворота Акорды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента внутренних дел.

Как рассказали в полиции, по факту ДТП, произошедшего в ночь на 17 января, провели служебное расследование. Было установлено, что инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков, следуя по улице Достык, в условиях гололеда, не справившись рулевым управлением, «допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора». В аварии никто не пострадал.

Непосредственный виновник ДТП старший лейтенант полиции Е.Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Г. Джумахметов были уволены из органов внутренних дел РК.

За слабую организацию индивидуально-воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнули в полиции.

Фото: соцсети


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...