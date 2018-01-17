Менеджер будущей звезды казахстанского бокса рассказал о своем подопечном

27-летний казахстанский боксер Арман Рысбек дебютирует на профессиональном ринге в США 27 января. Менеджер спортсмена Фархад Шарипов рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о перспективах спортсмена.

Соперником казахстанца, ставшего в прошлом сезоне чемпионом Всемирной серии бокса в составе "Астана Арланс", должен стать 24-летний Хаким Аткинсон (2-9, 1 КО).

- Арман на 100 процентов готов к дебюту?

- Он на 200 процентов готов к дебюту. Я думаю, Арман быстро пойдет по карьерной лестнице. Бобиржан Моминов уже проложил путь для своих земляков.

- Арман будет боксировать 27 января и 17 февраля?

- Да. А затем в марте собираемся провести по три боя за один месяц. Взять в Аргентине пояс и уже бросить вызов местным чемпионам. Думаю, к концу года у ребят будет большая возможность сразиться как минимум за пояс WBC Silver.

- У обоих - Армана и Бобиржана?

- Думаю, да. Пока не знаю, как все будет, но план у нас такой.

- Если Бобиржан комфортно себя чувствует в 147 фунтах, то какой дивизион выбран для Армана?

- Арман будет драться в 154 фунтах. Первый бой проведет в 165 фунтах, потом в 160, а уже потом - в 154. Он просто будет складывать соперников в 154 фунтах (суперчемпионом мира WBA является кубинец Эрисланди Лара, а Канат Ислам - претендент на мировые пояса - прим. Vesti.kz). Никто не устоит против его мощи и напора. Так же, как и против Бобиржана.

- Вам пришелся по душе наш агрессор?

- Даже очень. Мы работали последние два месяца на "физику", технику и скорость. Арман очень быстро учится.

- Увидим ли в Вашем лагере еще боксеров из Казахстана?

- Я уверен, что да. В Казахстане и Узбекистане очень много хороших боксеров, которым по некоторым причинам не была предоставлена возможность, ведь они ее заслужили... Я и сам стал жертвой несправедливости когда-то.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанский боксер Арман Рысбек должен дебютировать среди профессионалов 27 января в Орландо. По его словам, в США он стал сильнее и уже готов стартовать на профи-ринге.

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