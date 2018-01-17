В Костанае в коллекторе ТЭЦ нашли человеческие останки

Останки могут относиться к делу о невменяемом убийце, который видел рожки у своей жертвы

Части человеческого тела обнаружены в тепловом коллекторе ТЭЦ в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

В департаменте внутренних дел Костанайской области сообщили, что фрагменты тела человека, а именно кисти рук, были обнаружены 4 января в тепловом коллекторе ТЭЦ по улице Базовая.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99 части 2 УК РК "Убийство", проводится досудебное расследование.

В полиции предполагают, что найденные останки могут относиться к делу о расчленении двух костанайцев. Подозреваемый в убийстве и расчленении двоих парней, 26-летний житель Костаная, был задержан 14 января 2017 года. Оба числились пропавшими без вести, однако позже были обнаружены останки 27-летнего Александра Самсонова. После этого подозреваемый признался в убийстве и расчленении еще одного парня — Данила Кленко. Его останки также были найдены и опознаны.

В ходе допроса мужчина признался еще в одном убийстве, заявив, что увидел рожки у своей жертвы. Подсудимого признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности. Потерпевшая сторона не согласилась с результатами экспертизы и намерена обратиться в Верховный суд.

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