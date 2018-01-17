Казахстан занял 17 место в Европе по уровню зарплат футболистов

УЕФА в официальном отчете обнародовал данные о зарплатах футболистов европейских чемпионатов за 2016 год, сообщает Sports.kz.

Возглавляет этот список английская премьер-лига: средняя зарплатная ведомость клуба — 153,9 млн евро. Далее расположились Германия (75,3), Испания (71,5), Италия (68,2) и Франция (51,0).

Казахстанская премьер-лига занимает 17-е место — 5,3 миллиона евро (общая сумма — 63 миллиона евро). Отметим, что средний показатель зарплат в Европе по сравнению с предыдущим отчетом УЕФА упал лишь в КПЛ (-3%) и чемпионатах России (-3%), Македонии (-3%) и Грузии (-1%).

Фото с сайта sports.kz